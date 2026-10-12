Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lezzetleriyle ve köklü bağcılık kültürüyle öne çıkan merkezlerinden biri olan Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen üzüm bağ bozumu ve büyük hasat dönemi başladı.
Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde binlerce dönümlük bağlarda büyük hasat hareketliliği yaşanıyor. Yağışların etkisiyle yüksek rekolte sevinci yaşayan üreticiler, elde ettikleri kaliteli ürünleri 81 ile ulaştırıyor. Ürünün bir kısmı yaş satılırken, bir kısmı da pestil ve pekmeze dönüştürülüyor.Kaynak: İHA
Binlerce dönümlük araziye yayılan üzüm bağlarıyla bilinen Kuyu Mahallesi’nde sabahın erken saatleriyle birlikte tarlalara giren üreticiler, yüksek rekolte sevinci yaşıyor.
Bölgeden elde edilen kaliteli üzümler, Türkiye’nin 81 iline gönderilmek üzere özenle hazırlanıyor.
YIL BOYUNCA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR ÜZÜM REKOLTESİNİ UÇURDU
Sezon boyunca bölgede etkili olan bol ve düzenli yağışlar, üzüm bağlarındaki tarımsal verimliliği en üst seviyeye çıkardı.
Yağışların üzüm rekoltesini artırmasının yanı sıra, tanelerin herhangi bir hastalığa yakalanmadan son derece sağlıklı ve kaliteli bir şekilde olgunlaşması, üreticilerin üzümlerini pazarda hak ettiği yüksek fiyattan satmasını sağladı.
"3 DÖNÜM BAĞDAN 3 TON ÜZÜN REKOLTESİ BEKLİYORUM"
Kuyu Mahallesi’nde üzüm hasadına başlayan çiftçilerden Cuma Çınar, bu yılki sezonun son derece verimli ve bereketli geçtiğini vurguladı.
Bütün yıl verdikleri emeğin karşılığını aldıklarını belirten Çınar, topladıkları üzümlerin bir kısmını yaş meyve olarak iç piyasaya sunduklarını, bir kısmını ise bölgenin geleneksel lezzetleri olan üzüm pestili ve pekmezi yaparak değerlendirdiklerini ifade etti.
3 dönümlük üzüm bağı olduğunu belirten Cuma Çınar, bağındaki durumu ve satış fiyatlarını şu sözlerle dile getirdi:
"Bu yıl üzüm hasadı oldukça iyi geçiyor. 3 dönüm üzüm bağımdan yaklaşık olarak 3 tonluk bir üzüm rekoltesi bekliyorum. Üzümlerimizi kalitesine göre kilosu 70 ile 100 lira aralığında rahatlıkla satabiliyoruz. Üzümlerimizin susuz yetiştirilmesi, doğal aroması ve oldukça kaliteli olmasından dolayı tüketicilerden çok yoğun bir talep görüyoruz."
PİYASAYA 8 FARKLI ÜZÜM ÇEŞİDİ SUNULUYOR
Kuyu Mahallesi'nin toprak yapısı ve özel iklimi sayesinde yetişen üzümler, zengin çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor.
Bölgedeki bağlarda yetişen ve her biri farklı aromaya sahip başlıca üzüm türleri şunlardır:
Genç Mehmet
Abderi
Şire
Vanki
Tahannebi
Öküz Gözü
Tilki Kuyruğu
Boğazkere
Çermik’in verimli bağlarından tek tek toplanan bu nefis üzüm çeşitleri, başta Diyarbakır merkez ve çevre il-ilçeler olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilerin beğenisine sunuluyor.