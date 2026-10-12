Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor

"Bu yıl üzüm hasadı oldukça iyi geçiyor. 3 dönüm üzüm bağımdan yaklaşık olarak 3 tonluk bir üzüm rekoltesi bekliyorum. Üzümlerimizi kalitesine göre kilosu 70 ile 100 lira aralığında rahatlıkla satabiliyoruz. Üzümlerimizin susuz yetiştirilmesi, doğal aroması ve oldukça kaliteli olmasından dolayı tüketicilerden çok yoğun bir talep görüyoruz."