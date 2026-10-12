Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor

Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde binlerce dönümlük bağlarda büyük hasat hareketliliği yaşanıyor. Yağışların etkisiyle yüksek rekolte sevinci yaşayan üreticiler, elde ettikleri kaliteli ürünleri 81 ile ulaştırıyor. Ürünün bir kısmı yaş satılırken, bir kısmı da pestil ve pekmeze dönüştürülüyor.

Kaynak: İHA
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Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor - Resim: 1

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lezzetleriyle ve köklü bağcılık kültürüyle öne çıkan merkezlerinden biri olan Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen üzüm bağ bozumu ve büyük hasat dönemi başladı.

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Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor - Resim: 2

Binlerce dönümlük araziye yayılan üzüm bağlarıyla bilinen Kuyu Mahallesi’nde sabahın erken saatleriyle birlikte tarlalara giren üreticiler, yüksek rekolte sevinci yaşıyor.

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Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor - Resim: 3

Bölgeden elde edilen kaliteli üzümler, Türkiye’nin 81 iline gönderilmek üzere özenle hazırlanıyor.

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Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor - Resim: 4

YIL BOYUNCA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR ÜZÜM REKOLTESİNİ UÇURDU

Sezon boyunca bölgede etkili olan bol ve düzenli yağışlar, üzüm bağlarındaki tarımsal verimliliği en üst seviyeye çıkardı.

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Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor - Resim: 5

Yağışların üzüm rekoltesini artırmasının yanı sıra, tanelerin herhangi bir hastalığa yakalanmadan son derece sağlıklı ve kaliteli bir şekilde olgunlaşması, üreticilerin üzümlerini pazarda hak ettiği yüksek fiyattan satmasını sağladı.

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Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor - Resim: 6

"3 DÖNÜM BAĞDAN 3 TON ÜZÜN REKOLTESİ BEKLİYORUM"

Kuyu Mahallesi’nde üzüm hasadına başlayan çiftçilerden Cuma Çınar, bu yılki sezonun son derece verimli ve bereketli geçtiğini vurguladı.

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Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor - Resim: 7

Bütün yıl verdikleri emeğin karşılığını aldıklarını belirten Çınar, topladıkları üzümlerin bir kısmını yaş meyve olarak iç piyasaya sunduklarını, bir kısmını ise bölgenin geleneksel lezzetleri olan üzüm pestili ve pekmezi yaparak değerlendirdiklerini ifade etti.

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Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor - Resim: 8

3 dönümlük üzüm bağı olduğunu belirten Cuma Çınar, bağındaki durumu ve satış fiyatlarını şu sözlerle dile getirdi:

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Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor - Resim: 9

"Bu yıl üzüm hasadı oldukça iyi geçiyor. 3 dönüm üzüm bağımdan yaklaşık olarak 3 tonluk bir üzüm rekoltesi bekliyorum. Üzümlerimizi kalitesine göre kilosu 70 ile 100 lira aralığında rahatlıkla satabiliyoruz. Üzümlerimizin susuz yetiştirilmesi, doğal aroması ve oldukça kaliteli olmasından dolayı tüketicilerden çok yoğun bir talep görüyoruz."

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Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor - Resim: 10

PİYASAYA 8 FARKLI ÜZÜM ÇEŞİDİ SUNULUYOR

Kuyu Mahallesi'nin toprak yapısı ve özel iklimi sayesinde yetişen üzümler, zengin çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor.

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Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor - Resim: 11

Bölgedeki bağlarda yetişen ve her biri farklı aromaya sahip başlıca üzüm türleri şunlardır:

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Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor - Resim: 12

Genç Mehmet

Abderi

Şire

Vanki

Tahannebi

Öküz Gözü

Tilki Kuyruğu

Boğazkere

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Bağlarda hasat başladı: Kilosu 70 liradan satılıyor - Resim: 13

Çermik’in verimli bağlarından tek tek toplanan bu nefis üzüm çeşitleri, başta Diyarbakır merkez ve çevre il-ilçeler olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

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