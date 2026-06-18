Bağışıklığı güçlendiren mor mucize: Faydaları saymakla bitmiyor

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLÜ DESTEKÇİSİ

Mürver, özellikle soğuk havalarda ve mevsim değişikliklerinde görülen grip, soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı doğal bir destek olarak öne çıkıyor. İçeriğinde bulunan C vitamini ve biyolojik olarak aktif bileşenler, vücudun savunma sisteminin daha etkin çalışmasına yardımcı oluyor. Araştırmalar, mürver özütünün bazı virüslerin hücrelere tutunmasını zorlaştırabileceğini ve hastalık belirtilerinin süresini azaltabileceğini ortaya koyuyor.