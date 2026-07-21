İstanbul Büyükçekmece’de öğrenme güçlüğü nedeniyle rehabilitasyon merkezine verilen 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. (10) eğitime korkarak gidince aile durumdan şüphelendi.
Babanın şüphesi çirkin olayı ortaya çıkardı: Rehabilitasyon merkezinde dehşet: Küçük çocuk derse korka korka giriyordu
Büyükçekmece’de rehabilitasyon merkezinde öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki öğrenciye öğretmeninin şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen olay sonrası öğretmen gözaltına alındı.Kaynak: DHA
Çocuğunu rehabilitasyon merkezine bıraktıktan sonra ders aldığı sınıfı pencereden izleyen baba, öğretmen Halil İbrahim K’nin çocuğa şiddet uyguladığını gördü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden babanın şikayeti üzerine öğretmen gözaltına alındı.
Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki bir özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. bir süredir eğitime gitmek istemedi. Çocuğunun korkarak derse girdiğini farkeden baba durumdan şüphelenerek, Bünyamin B.T.'yi sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeriyi izlemeye başladı.