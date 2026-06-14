Şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü bir kadro kurmak isteyen Aziz Yıldırım ve kurmaylarının birincil hedefi Fenerbahçe'de, transfer bütçesini artırmak ve yabancı kontenjanında yer açmak adına kapsamlı bir operasyon planlandığı iddia edildi.
Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi gözler transfer çalışmalarındayken,yönetimin önceliği kadroyu yeniden şekillendirmek olacak.Aziz Yıldırım'ın göreve dönmesiyle Sarı-lacivertli ekipte yeni transferlerin önünü açmak ve mali tabloyu güçlendirmek için birçok oyuncuyla yolların ayrılabileceği konuşuluyor.Haber Merkezi
ÖNCELİK OYUNCU SATIŞLARI
Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin, yeni transferlerden önce kadrodaki bazı oyuncularla yollarını ayırarak hem maaş yükünü azaltmayı hem de bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor.
Bu doğrultuda bazı yabancı futbolcuların yeni sezon planlamasında yer almadığı ve gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı ifade ediliyor.
AZİZ YILDIRIM HANGİ OYUNCULARLA YOLLARI AYIRACAK?
İddialara göre Nelson Semedo, Anthony Musaba ve Fred için ayrılık ihtimali oldukça yüksek görünüyor.
Öte yandan Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'un geleceğinin ise kulübe ulaşacak tekliflere göre şekilleneceği belirtiliyor. Genç futbolcu Sidiki Cherif'in ise daha fazla forma şansı bulabilmesi için kiralık olarak gönderilmesinin gündemde olduğu öne sürülüyor.
YÜKSEL MALİYETLİ YILDIZLAR İÇİN DE TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
sondakika.com'un haberine göre, Fenerbahçe yönetiminin, mali dengeyi koruyabilmek adına yüksek maaşlı yıldız oyuncular için gelecek cazip tekliflere de açık olduğu iddia ediliyor.
Kulübe önemli gelir sağlayabilecek tekliflerin gelmesi halinde bazı yıldız futbolcuların da transferine onay verilebileceği konuşuluyor.
SATIŞ LİSTESİNDE BAŞKA İSİMLER DE VAR
Kulübe yakın kaynaklarda yer alan iddialara göre, kadro planlamasında değerlendirmeye alınan isimler arasında Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat, Rodrigo Becao, Fall, Diouf, Mimovic ve Omar Fayed de bulunuyor.
TARAFTAR TRANSFER HABERLERİNİ BEKLİYOR
Yeni sezon öncesi hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de taraftarlar bir yandan yıldız transferleri beklerken, diğer yandan kadrodan ayrılacak oyuncularla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
Aziz Yıldırım ve yönetimin önümüzdeki günlerde hem transfer hem de ayrılık süreçlerinde önemli adımlar atması bekleniyor.