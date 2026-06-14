Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu

Öte yandan Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'un geleceğinin ise kulübe ulaşacak tekliflere göre şekilleneceği belirtiliyor. Genç futbolcu Sidiki Cherif'in ise daha fazla forma şansı bulabilmesi için kiralık olarak gönderilmesinin gündemde olduğu öne sürülüyor.