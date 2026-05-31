Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi dev hamle: Hollandalı yıldızı istedi

Fenerbaghçe'de başkanlık seçimi öncesi ses getiren bir hamlede daha bulunan Aziz Yıldırım, Manchester City'nin Hollandalı yıldızı Nathan Ake'nin şartlarını sordu.

Furkan Çelik
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Başkanlık seçimine sayılı günler kala Aziz Yıldırım'dan Nathan Ake hamlesi geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Manchester City yetkilileriyle Nathan Ake'nin transferi konusunda görüşmelere başlayan Aziz Yıldırım yıldız oyuncun mali şartlarını sordu.

Manchester City'nin Nathan Ake için 11 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

31 yaşındaki Hollandalı savunmacının ise yıllık 6 milyon Euro maaş ve bonus maddeleri içeren bir sözleşme isteği bulunduğu belirtiliyor.

2020'den itibaren Manchester City forması giyen Nathan Ake'nin kulübüyle sözleşmesi 1 yıl sonra biyior.

Manchester City'de gözden düşen tecrübeli stoperin transferi için Aziz Yıldırım pazarlık görüşmelerini sürdürüyor.

Aziz Yıldırım'ın sol stoper transferi için listesinde Nathan Ake'ye alternatif olarak Malang Sarr ve Calvin Bassey isimleri öne çıkıyor.

