Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye misilleme: Milli yıldıza resmi teklif

3 YILLIK SÖZLEŞME PLANI

Haberlere göre Yıldırım ve ekibi, mevcut sağ bek Nelson Semedo ile devam etmeyi düşünmüyor. Bu doğrultuda hem yerli oyuncu havuzunu genişletmek hem de kaliteyi artırmak amacıyla Zeki Çelik transferine öncelik verildiği belirtiliyor.