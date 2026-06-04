Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye misilleme: Milli yıldıza resmi teklif

Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye misilleme: Milli yıldıza resmi teklif

Fenerbahçe'de seçim yarışı transfer gündemine taşındı. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Hakan Safi'nin girişimlerine misilleme olarak milli yıldız için resmi teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye misilleme: Milli yıldıza resmi teklif - Resim: 1

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım ve ekibinin, transfer planlamalarına da başladığı öne sürüldü.

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Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye misilleme: Milli yıldıza resmi teklif - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde Hakan Safi'nin de Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la anlaştığı iddia edilmişti.

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Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye misilleme: Milli yıldıza resmi teklif - Resim: 3

Ayrıca Safi, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting CP forması giyen yıldız forvet Suarez'le de anlaştığını açıklamıştı.

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Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye misilleme: Milli yıldıza resmi teklif - Resim: 4

AZİZ YILDIRIM'DAN SAFİ'YE MİSİLLEME

Bu minvalde Aziz Yıldırım, Safi'ye misilleme yaparak yıldız bir isme yöneldi. Yıldırım'ın gündemindeki isimlerden birinin milli futbolcu Zeki Çelik olduğu iddia edildi.

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Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye misilleme: Milli yıldıza resmi teklif - Resim: 5

HEDEFTE ZEKİ ÇELİK VAR

Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Aziz Yıldırım'ın, sağ bek pozisyonu için Zeki Çelik'i listenin üst sıralarına yazdığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

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Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye misilleme: Milli yıldıza resmi teklif - Resim: 6

RESMİ TEKLİF YAPILDIĞI İDDİASI

Roma ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan 29 yaşındaki sağ bek için harekete geçildiği öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen milli futbolcuya, Aziz Yıldırım cephesinin resmi teklif sunduğu iddia edildi.

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Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye misilleme: Milli yıldıza resmi teklif - Resim: 7

3 YILLIK SÖZLEŞME PLANI

Haberlere göre Yıldırım ve ekibi, mevcut sağ bek Nelson Semedo ile devam etmeyi düşünmüyor. Bu doğrultuda hem yerli oyuncu havuzunu genişletmek hem de kaliteyi artırmak amacıyla Zeki Çelik transferine öncelik verildiği belirtiliyor.

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Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye misilleme: Milli yıldıza resmi teklif - Resim: 8

Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde, milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalamayı hedeflediği kaydedildi.

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Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye misilleme: Milli yıldıza resmi teklif - Resim: 9

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Zeki Çelik'e ilginin yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı olmadığı ifade ediliyor. Milli oyuncunun durumunu yakından takip eden kulüpler arasında İtalya'dan Juventus ve Fransa'dan Marsilya'nın da bulunduğu öne sürüldü.

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Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye misilleme: Milli yıldıza resmi teklif - Resim: 10

İLK YERLİ TAKVİYELERDEN BİRİ OLABİLİR

Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde savunma hattına yapılacak ilk yerli takviyelerden birinin Zeki Çelik olması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde kendisine ulaşan teklifleri değerlendirerek geleceğiyle ilgili kararını vermesi beklenirken, Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı olduğu konuşuluyor.

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