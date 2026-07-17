Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, kulüp içinde dikkat çeken bir karara imza attı. Sarı-lacivertli yönetim, Acun Ilıcalı’nın kullandığı locayı iptal etti.
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıclaı'ya soğuk duş: İptal etti
Fenerbahçe’de alınan kritik karar sonrası stadyumdaki loca düzeni değişti, Acun Ilıcalı gelişmeye ilk kez yanıt verdi.Kaynak: Diğer
Loca kararı gündem oldu
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Chobani Stadyumu’nda yer alan ve Acun Ilıcalı’nın kullanımında olan loca iptal edildi. Bu gelişme, geçmişte yaşanan gerilimi yeniden gündeme taşıdı.
Acun Ilıcalı’dan ilk açıklama
Hull City sahibi Acun Ilıcalı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Evet, locamı aldılar” ifadelerini kullandı.
“Başkanlık Locası” olacak
Fenerbahçeli yetkililer, iptal edilen locanın stadyumun orta noktasında bulunduğunu ve bundan sonra “Başkanlık Locası” olarak kullanılacağını belirtti. Söz konusu loca, mevcut başkanın yanı sıra ilerleyen dönemlerde görev yapacak kulüp başkanlarına tahsis edilecek.
Geçmişte gerilim yaşanmıştı
Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında, 2024 seçim sürecinde başlayan söz düellosu yargıya taşınmış, Ilıcalı’nın açtığı dava sonucunda Yıldırım para cezası ödemişti.
Alınan bu son karar, kulüp içindeki dengeler açısından yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.