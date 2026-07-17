Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıclaı'ya soğuk duş: İptal etti

“Başkanlık Locası” olacak

Fenerbahçeli yetkililer, iptal edilen locanın stadyumun orta noktasında bulunduğunu ve bundan sonra “Başkanlık Locası” olarak kullanılacağını belirtti. Söz konusu loca, mevcut başkanın yanı sıra ilerleyen dönemlerde görev yapacak kulüp başkanlarına tahsis edilecek.