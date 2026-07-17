Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıclaı'ya soğuk duş: İptal etti

Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıclaı'ya soğuk duş: İptal etti

Fenerbahçe’de alınan kritik karar sonrası stadyumdaki loca düzeni değişti, Acun Ilıcalı gelişmeye ilk kez yanıt verdi.

Kaynak: Diğer
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Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıclaı'ya soğuk duş: İptal etti - Resim: 1

Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, kulüp içinde dikkat çeken bir karara imza attı. Sarı-lacivertli yönetim, Acun Ilıcalı’nın kullandığı locayı iptal etti.

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Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıclaı'ya soğuk duş: İptal etti - Resim: 2

Loca kararı gündem oldu

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Chobani Stadyumu’nda yer alan ve Acun Ilıcalı’nın kullanımında olan loca iptal edildi. Bu gelişme, geçmişte yaşanan gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

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Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıclaı'ya soğuk duş: İptal etti - Resim: 3

Acun Ilıcalı’dan ilk açıklama

Hull City sahibi Acun Ilıcalı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Evet, locamı aldılar” ifadelerini kullandı.

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Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıclaı'ya soğuk duş: İptal etti - Resim: 4

“Başkanlık Locası” olacak

Fenerbahçeli yetkililer, iptal edilen locanın stadyumun orta noktasında bulunduğunu ve bundan sonra “Başkanlık Locası” olarak kullanılacağını belirtti. Söz konusu loca, mevcut başkanın yanı sıra ilerleyen dönemlerde görev yapacak kulüp başkanlarına tahsis edilecek.

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Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıclaı'ya soğuk duş: İptal etti - Resim: 5

Geçmişte gerilim yaşanmıştı

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında, 2024 seçim sürecinde başlayan söz düellosu yargıya taşınmış, Ilıcalı’nın açtığı dava sonucunda Yıldırım para cezası ödemişti.

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Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıclaı'ya soğuk duş: İptal etti - Resim: 6

Alınan bu son karar, kulüp içindeki dengeler açısından yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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