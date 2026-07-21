Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Aziz Yıldırım’a Afrika’dan kötü haber: Milyonluk proje durduruldu

Aziz Yıldırım’a Afrika’dan kötü haber: Milyonluk proje durduruldu

Aziz Yıldırım’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Dearsan Tersanesi ile Tanzanya hükümeti arasında imzalanan dev anlaşma durduruldu.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Aziz Yıldırım’a Afrika’dan kötü haber: Milyonluk proje durduruldu - Resim: 1

Türk gemi inşa sektörünün önde gelen firmalarından Dearsan’ın Tanzanya’da üstlendiği dev ölçekli altyapı ve denizcilik yatırımı, Afrika ülkesinde baş gösteren bütçe ve finansman sıkıntıları nedeniyle askıya alındı.

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Aziz Yıldırım’a Afrika’dan kötü haber: Milyonluk proje durduruldu - Resim: 2

Haber Deniz'de Çelik Çelikyaman'ın haberine göre; Aziz Yıldırım’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Dearsan Tersanesi ile Tanzanya hükümeti arasında imzalanan anlaşma kapsamında Kigoma bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan Katabe Tersanesi projesinde çalışmalar tamamen durdu.

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Aziz Yıldırım’a Afrika’dan kötü haber: Milyonluk proje durduruldu - Resim: 3

Tanzanya yönetimi, temeli kısa süre önce atılan Tabora-Kigoma standart hat demiryolu (SGR) projesi ile Katabe Tersanesi’ni birbirini entegre biçimde tamamlayan stratejik yatırımlar olarak konumlandırmıştı.

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Aziz Yıldırım’a Afrika’dan kötü haber: Milyonluk proje durduruldu - Resim: 4

Planlamaya göre demiryolu ağının verimli çalışabilmesi için Tanganika Gölü üzerinde lojistik akışın sağlanması ve vagon taşıma kapasitesine sahip çift taraflı gemilerin devreye girmesi hedefleniyordu. Söz konusu Ro-Ro gemilerinin üretimi de Katabe Tersanesi üstünden yürütülecekti.

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Aziz Yıldırım’a Afrika’dan kötü haber: Milyonluk proje durduruldu - Resim: 5

Bölgeye yapılan ilk yabancı yatırım olma özelliğini taşıyan 129 milyon dolar bütçeli tersane projesinin, tamamlandığında 300 kişiye doğrudan istihdam sağlaması ve bünyesinde 25 vagon, ağır vasıta veya 65 binek araç taşıyabilen roll-on/roll-off teknolojili gemiler üretmesi planlanıyordu.

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Aziz Yıldırım’a Afrika’dan kötü haber: Milyonluk proje durduruldu - Resim: 6

Tersane projesinin yanı sıra Dearsan ile Tanzanya arasında imzalanan iki ayrı gemi inşa sözleşmesi de yaşanan finansal krizden nasibini aldı.

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Aziz Yıldırım’a Afrika’dan kötü haber: Milyonluk proje durduruldu - Resim: 7

Proje takvimine göre Katabe Tersanesi’nde inşa edilmesi öngörülen 63,4 milyon dolar değerindeki ve 3.500 GRT'lik ilk Ro-Ro gemisi; Tanganika Gölü'ndeki Kigoma Limanı ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırları içindeki Kalemie Limanı arasındaki transit süreyi 6 saate düşürecekti.

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Aziz Yıldırım’a Afrika’dan kötü haber: Milyonluk proje durduruldu - Resim: 8

36 ayda teslim edilmesi planlanan bu gemi, 25 tır veya vagon ile 65 binek araç taşıma kapasitesine sahipti.

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Aziz Yıldırım’a Afrika’dan kötü haber: Milyonluk proje durduruldu - Resim: 9

İkinci proje ise Victoria Gölü’nde hizmet vermesi amacıyla tasarlanan 58 milyon dolar değerindeki gemi yatırımıydı. Kamyon ve vagonlar dahil toplam 3 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip olması planlanan bu geminin inşası için de 24 aylık bir takvim öngörülmüştü.

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Aziz Yıldırım’a Afrika’dan kötü haber: Milyonluk proje durduruldu - Resim: 10

Tanzanya tarafının yaşadığı bütçe darboğazı nedeniyle normal şartlarda bitme aşamasına gelmesi beklenen tersane ve gemi projelerinde sürecin ne zaman yeniden başlayacağı belirsizliğini koruyor.

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