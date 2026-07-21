Aziz Yıldırım’a Afrika’dan kötü haber: Milyonluk proje durduruldu

İkinci proje ise Victoria Gölü’nde hizmet vermesi amacıyla tasarlanan 58 milyon dolar değerindeki gemi yatırımıydı. Kamyon ve vagonlar dahil toplam 3 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip olması planlanan bu geminin inşası için de 24 aylık bir takvim öngörülmüştü.