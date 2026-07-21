Türk gemi inşa sektörünün önde gelen firmalarından Dearsan’ın Tanzanya’da üstlendiği dev ölçekli altyapı ve denizcilik yatırımı, Afrika ülkesinde baş gösteren bütçe ve finansman sıkıntıları nedeniyle askıya alındı.
Aziz Yıldırım’a Afrika’dan kötü haber: Milyonluk proje durduruldu
Aziz Yıldırım’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Dearsan Tersanesi ile Tanzanya hükümeti arasında imzalanan dev anlaşma durduruldu.Gülsüm Hülya Sundu
Haber Deniz'de Çelik Çelikyaman'ın haberine göre; Aziz Yıldırım’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Dearsan Tersanesi ile Tanzanya hükümeti arasında imzalanan anlaşma kapsamında Kigoma bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan Katabe Tersanesi projesinde çalışmalar tamamen durdu.
Tanzanya yönetimi, temeli kısa süre önce atılan Tabora-Kigoma standart hat demiryolu (SGR) projesi ile Katabe Tersanesi’ni birbirini entegre biçimde tamamlayan stratejik yatırımlar olarak konumlandırmıştı.
Planlamaya göre demiryolu ağının verimli çalışabilmesi için Tanganika Gölü üzerinde lojistik akışın sağlanması ve vagon taşıma kapasitesine sahip çift taraflı gemilerin devreye girmesi hedefleniyordu. Söz konusu Ro-Ro gemilerinin üretimi de Katabe Tersanesi üstünden yürütülecekti.
Bölgeye yapılan ilk yabancı yatırım olma özelliğini taşıyan 129 milyon dolar bütçeli tersane projesinin, tamamlandığında 300 kişiye doğrudan istihdam sağlaması ve bünyesinde 25 vagon, ağır vasıta veya 65 binek araç taşıyabilen roll-on/roll-off teknolojili gemiler üretmesi planlanıyordu.
Tersane projesinin yanı sıra Dearsan ile Tanzanya arasında imzalanan iki ayrı gemi inşa sözleşmesi de yaşanan finansal krizden nasibini aldı.
Proje takvimine göre Katabe Tersanesi’nde inşa edilmesi öngörülen 63,4 milyon dolar değerindeki ve 3.500 GRT'lik ilk Ro-Ro gemisi; Tanganika Gölü'ndeki Kigoma Limanı ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırları içindeki Kalemie Limanı arasındaki transit süreyi 6 saate düşürecekti.
36 ayda teslim edilmesi planlanan bu gemi, 25 tır veya vagon ile 65 binek araç taşıma kapasitesine sahipti.
İkinci proje ise Victoria Gölü’nde hizmet vermesi amacıyla tasarlanan 58 milyon dolar değerindeki gemi yatırımıydı. Kamyon ve vagonlar dahil toplam 3 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip olması planlanan bu geminin inşası için de 24 aylık bir takvim öngörülmüştü.
Tanzanya tarafının yaşadığı bütçe darboğazı nedeniyle normal şartlarda bitme aşamasına gelmesi beklenen tersane ve gemi projelerinde sürecin ne zaman yeniden başlayacağı belirsizliğini koruyor.