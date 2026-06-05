Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Aziz Yıldırım da Ali Koç'un izinde: İbrahim Hacıosmanoğlu'na büyük destek

Aziz Yıldırım da Ali Koç'un izinde: İbrahim Hacıosmanoğlu'na büyük destek

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve mevcut yönetimine destek mesajı verdi. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Aziz Yıldırım da Ali Koç'un izinde: İbrahim Hacıosmanoğlu'na büyük destek - Resim: 1

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim heyecanı tam gaz devam ediyor. İki adayın yer aldığı yarışta Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'dan kritik açıklamalar geliyor.

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Aziz Yıldırım da Ali Koç'un izinde: İbrahim Hacıosmanoğlu'na büyük destek - Resim: 2

Hakan Safi son olarak Greenwood'la anlaştıklarını duyurdu; iddialara göre Aziz Yıldırım da Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı.

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Aziz Yıldırım da Ali Koç'un izinde: İbrahim Hacıosmanoğlu'na büyük destek - Resim: 3

HACIOSMANOĞLU'NA DESTEK

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi Aziz Yıldırım'dan sürpriz bir açıklama geldi. Ali Koç’un ardından, başkan adayı Yıldırım da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimine destek verdi.

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Aziz Yıldırım da Ali Koç'un izinde: İbrahim Hacıosmanoğlu'na büyük destek - Resim: 4

Yıldırım, yeni dönemde kavga ortamından uzak durmak istediklerini belirtirken, kulübün hakları konusunda da net bir duruş sergiledi.

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Aziz Yıldırım da Ali Koç'un izinde: İbrahim Hacıosmanoğlu'na büyük destek - Resim: 5

- Şu anda başarılılar. (Şu andaki TFF yönetimi) Kimseyle kavga etmeye gelmiyoruz. MHK ile kavga etmeye gelmiyoruz. Diğer kulüplerle kavga etmeye gelmiyoruz. Kulüplerin çok sorunları var, hep birlikte çözüm üreteceğiz.

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Aziz Yıldırım da Ali Koç'un izinde: İbrahim Hacıosmanoğlu'na büyük destek - Resim: 6

Fenerbahçe'nin haklarının gasp edilmesine asla göz yummayacaklarını hatırlatan başkan adayı Yıldırım, uyarı tonunda bir mesajla sözlerini tamamladı:

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Aziz Yıldırım da Ali Koç'un izinde: İbrahim Hacıosmanoğlu'na büyük destek - Resim: 7

- Federasyonla, MHK ile hiçbir sorunumuz yok başta. Ne zaman sorun olursa, biz gerekeni yapmaya başlarız. Hakkımızı yedirmeyiz, yiyemezler!

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