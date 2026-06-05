Fenerbahçe'de yaklaşan seçim heyecanı tam gaz devam ediyor. İki adayın yer aldığı yarışta Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'dan kritik açıklamalar geliyor.
Aziz Yıldırım da Ali Koç'un izinde: İbrahim Hacıosmanoğlu'na büyük destek
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve mevcut yönetimine destek mesajı verdi. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
Hakan Safi son olarak Greenwood'la anlaştıklarını duyurdu; iddialara göre Aziz Yıldırım da Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı.
HACIOSMANOĞLU'NA DESTEK
Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi Aziz Yıldırım'dan sürpriz bir açıklama geldi. Ali Koç’un ardından, başkan adayı Yıldırım da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimine destek verdi.
Yıldırım, yeni dönemde kavga ortamından uzak durmak istediklerini belirtirken, kulübün hakları konusunda da net bir duruş sergiledi.
- Şu anda başarılılar. (Şu andaki TFF yönetimi) Kimseyle kavga etmeye gelmiyoruz. MHK ile kavga etmeye gelmiyoruz. Diğer kulüplerle kavga etmeye gelmiyoruz. Kulüplerin çok sorunları var, hep birlikte çözüm üreteceğiz.
Fenerbahçe'nin haklarının gasp edilmesine asla göz yummayacaklarını hatırlatan başkan adayı Yıldırım, uyarı tonunda bir mesajla sözlerini tamamladı:
- Federasyonla, MHK ile hiçbir sorunumuz yok başta. Ne zaman sorun olursa, biz gerekeni yapmaya başlarız. Hakkımızı yedirmeyiz, yiyemezler!