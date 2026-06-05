Aziz Yıldırım da Ali Koç'un izinde: İbrahim Hacıosmanoğlu'na büyük destek

- Şu anda başarılılar. (Şu andaki TFF yönetimi) Kimseyle kavga etmeye gelmiyoruz. MHK ile kavga etmeye gelmiyoruz. Diğer kulüplerle kavga etmeye gelmiyoruz. Kulüplerin çok sorunları var, hep birlikte çözüm üreteceğiz.