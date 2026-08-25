Azerbaycan futbolunda unutulmayacak gecelerden biri yaşandı. Henüz 2017 yılında kurulan Sabah FK, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı inanılmaz bir geri dönüşle saf dışı bırakarak kulüp tarihinin en büyük başarısına ulaştı.
Sabah FK tarih yazdı: 7 gollü maçta İsrail ekibini eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kaldı
Azerbaycan temsilcisi Sabah FK, tarihi bir zafere imza attı. İlk maçta 2-1 yenildiği İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva karşısında 90+4'te bulduğu golle maçı uzatmaya taşıyan Sabah, 120 dakikanın sonunda zorlu mücadeleyi 5-2 kazanarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı.Furkan Çelik
İlk karşılaşmayı 2-1 kaybederek rövanşa dezavantajlı çıkan Azerbaycan temsilcisi, normal sürenin son saniyelerinde adeta hayata döndü.
Uzatmalarda rakibine üstünlük kuran Sabah FK, 120 dakikanın sonunda 5-2'lik galibiyete ulaşarak toplamda 6-4'lük skorla turu geçti.
HAPOEL GOLÜ BULDU SABAH PES ETMEDİ
Tofik Behramov Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Hapoel Beer Sheva hızlı başladı.
İsrail temsilcisi 10. dakikada Igor Zlatanovic'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk karşılaşmayı da 2-1 kazanan Hapoel, böylece toplam skorda farkı ikiye çıkardı.
Sabah'ın cevabı fazla gecikmedi. Christian Nwachukwu 38. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarı bu skorla tamamlanırken Azerbaycan temsilcisinin Şampiyonlar Ligi hayalini sürdürebilmesi için ikinci yarıda en az iki gole ihtiyacı vardı.
İŞLER İKİNCİ YARIDA DAHA DA ZORLAŞTI
Sabah FK için işler ikinci yarıda daha da zorlaştı. Hapoel Beer Sheva'da Guy Mizrachi 61. dakikada sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçirdi.
İsrail ekibi toplam skorda 4-2'lik avantaj yakalarken Sabah'ın tur umutları iyice azaldı. Ancak Azerbaycan temsilcisi pes etmedi.
RAHMONALIYEV UMUT OLDU
Sabah'ın geri dönüşünü başlatan isim Umarali Rahmonaliyev oldu. 74. dakikada Patrick Orphe Mbina'nın asistinde fileleri havalandıran Rahmonaliyev skoru 2-2'ye taşıdı.
ESKİ TRABZONSPORLU PUCHACZ İLE 90+4'TE MUCİZE GELDİ
Dakikalar ilerledikçe Sabah üzerindeki baskı artarken karşılaşmanın kırılma anı uzatma dakikalarında geldi.
Maçın 90+4. dakikasında Trabzonspor'un şampiyonluk kadrosunda da yer alan Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'ın pasında Tellur Mütəllimov ağları havalandırdı.
Sabah FK, son saniyelerde bulduğu golle normal süreyi 3-2 önde tamamladı ve toplam skoru 4-4'e getirerek karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.
SABAH UZATMALARDA RÜZGARI ARKASINA ALDI
Son saniyelerde gelen golle büyük moral bulan Azerbaycan ekibi, uzatma bölümünde rüzgarı tamamen arkasına aldı.
101. dakikada Patrick Orphe Mbina, Aleksey Isaev'in asistinde fileleri havalandırarak Sabah'ı 4-2 öne geçirdi.
Hapoel Beer Sheva'da Djibril Diop'un 100. dakikada kırmızı kart görmesiyle İsrail temsilcisi uzatmaların kalan bölümünü 10 kişi oynadı.
SON SÖZÜ JOY LANCE MICKELS SÖYLEDİ
Sabah FK tarihi gecedeki son darbeyi 105. dakikada vurdu.
Aleksey Isaev'in bir kez daha hazırladığı pozisyonda Joy Lance Mickels, skoru 5-2'ye getirdi.
Hapoel Beer Sheva'da Eliel Peretz de 118. dakikada kırmızı kart görürken İsrail temsilcisi karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.
120 dakikalık futbol şöleninin ardından Sabah FK sahadan 5-2 galip ayrıldı. İlk karşılaşmadaki 2-1'lik yenilgiye rağmen toplamda 6-4 üstünlük sağlayan Azerbaycan temsilcisi, Şampiyonlar Ligi biletini aldı.
AYNI SENARYOYU BİR KEZ DAHA YAZDI
Sabah FK'nın Hapoel Beer Sheva karşısındaki geri dönüşü aslında bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk değildi.
Azerbaycan ekibi önceki eleme turunda Aarhus karşısında da deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybetmiş, rövanşta rakibini 4-0 mağlup ederek toplamda 5-2 ile tur atlamıştı.
Hapoel karşısında da ilk maçı aynı skorla kaybeden Sabah, bu kez çok daha dramatik bir senaryoyla geri dönmeyi başardı.
8 YILDA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE
Sabah FK'nın hikayesini daha da dikkat çekici hale getiren ise kulübün oldukça genç olması.
8 Eylül 2017'de kurulan Sabah, ilk sezonunda Azerbaycan 1. Ligi'nde mücadele etti. 2018'de Azerbaycan Premier Ligi'ne yükselen kulüp, yıllar içerisinde ülke futbolunun önemli ekiplerinden biri haline geldi.
Sabah, 2025-26 sezonunda kulüp tarihinin ilk Azerbaycan şampiyonluğunu kazanarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde etti.
İlk kez yer aldığı Devler Ligi yolculuğunda elemeleri birer birer geçen Azerbaycan temsilcisi, Hapoel Beer Sheva karşısındaki unutulmaz gecenin ardından şimdi Avrupa'nın devleriyle aynı sahneyi paylaşacak.
KADRO DEĞERİ SADECE 17 MİLYON EURO
Sabah'ın başarısının çarpıcı taraflarından biri de takımın ekonomik ölçeği.
Transfermarkt verilerine göre Azerbaycan temsilcisinin kadrosunun toplam piyasa değeri yaklaşık 17 milyon euro.