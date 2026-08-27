Yeniçağ Gazetesi
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Aynı mekan, aynı senaryo: Büyükçekmece'de motosikletli çete yine sahnedeydi: 3 yaralı

İstanbul Büyükçekmece’de bir kıraathaneye motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi, olayda 3 kişi yaralandı. Kıraathaneye geçen hafta da silahlı saldırı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Aynı mekan, aynı senaryo: Büyükçekmece'de motosikletli çete yine sahnedeydi: 3 yaralı - Resim: 1

Büyükçekmece’de motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kıraathaneye düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

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Aynı mekan, aynı senaryo: Büyükçekmece'de motosikletli çete yine sahnedeydi: 3 yaralı - Resim: 2

Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, motosikletle kıraathanenin önüne gelerek içeride bulunanlara silahla ateş açtı.

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Aynı mekan, aynı senaryo: Büyükçekmece'de motosikletli çete yine sahnedeydi: 3 yaralı - Resim: 3

Saldırıda 3 kişi yaralanırken, kişi ya da kişiler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Aynı mekan, aynı senaryo: Büyükçekmece'de motosikletli çete yine sahnedeydi: 3 yaralı - Resim: 4

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

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Aynı mekan, aynı senaryo: Büyükçekmece'de motosikletli çete yine sahnedeydi: 3 yaralı - Resim: 5

Öte yandan, aynı kıraathaneye geçen hafta da motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

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Aynı mekan, aynı senaryo: Büyükçekmece'de motosikletli çete yine sahnedeydi: 3 yaralı - Resim: 6
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Aynı mekan, aynı senaryo: Büyükçekmece'de motosikletli çete yine sahnedeydi: 3 yaralı - Resim: 7
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Aynı mekan, aynı senaryo: Büyükçekmece'de motosikletli çete yine sahnedeydi: 3 yaralı - Resim: 8
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