MAAŞIYLA DİKKAT ÇEKEN ZORLU MESLEK
Avrupa’da bazı meslek grupları yüksek kazançlarıyla öne çıkarken, İsviçre’de dağlık bölgelerde çalışan ip erişim teknisyenlerinin aldığı ücretler dikkat çekiyor. Ancak yüksek maaşın arkasında oldukça ağır çalışma koşulları bulunuyor.
Aylık 460 bin TL maaşa eleman arıyorlar: Duyan bu işe akın ediyor
Avrupa’da yüksek kazancıyla dikkat çeken bir meslekte maaşlar yüz binlerce lirayı buluyor. İşe yeni başlayanlarla deneyimli çalışanlar arasındaki gelir farkı dikkat çekerken, yüksek kazancın arkasında herkesin göze alamayacağı çalışma koşulları bulunuyor.Kaynak: Diğer
MAAŞIYLA DİKKAT ÇEKEN ZORLU MESLEK
UÇURUM KENARINDA MESAİ
Dağ ip erişim teknisyenleri; yolları, demiryolu hatlarını ve Alp köylerini kaya düşmesi ile toprak kayması risklerine karşı korumak için görev yapıyor.
Çalışanlar metrelerce yükseklikte, sarp kayalıklarda ve kimi zaman dondurucu soğuk altında ağır ekipmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.
ACEMİSİ 276 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Mesleğin en fazla dikkat çeken taraflarından biri ise kazançları. İşe yeni başlayan bir ip erişim teknisyeninin aylık brüt ücretinin 5 bin ila 5 bin 400 euro arasında değiştiği belirtiliyor.
Bu rakam güncel hesaplamayla yaklaşık 276 bin ila 299 bin TL'ye karşılık geliyor.
DENEYİMLİLER 460 BİN TL'Yİ GÖRÜYOR
Tecrübe ve gerekli sertifikalara sahip çalışanların kazancı çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.
Deneyimli bir teknisyenin aylık brüt geliri 8 bin 300 euro, yani yaklaşık 460 bin TL seviyesine ulaşabiliyor.
PRİMLERLE KAZANÇ DAHA DA ARTIYOR
Yüksek maaş bununla da sınırlı değil. Çalışanlara görev yaptıkları bölge, karşılaştıkları riskler, seyahat mesafesi ve çalışma koşullarına göre ek ödemeler yapılabiliyor.
Risk ve seyahat primlerinin eklenmesiyle aylık kazançların daha yüksek seviyelere ulaşabildiği belirtiliyor.
İSVİÇRE'DE MAAŞLAR ZATEN YÜKSEK
İsviçre, Avrupa'nın ücret seviyesinin en yüksek olduğu ülkeleri arasında bulunuyor. İsviçre Federal İstatistik Ofisi verilerine göre ülkede tam zamanlı çalışanların ortalama aylık brüt maaşı 7 bin 24 İsviçre frangı seviyesinde.
Bu nedenle ip erişim teknisyenlerinin yüksek kazançları değerlendirilirken ülkedeki genel ücret seviyesi de önem taşıyor.
YÜKSEK MAAŞIN DİĞER YÜZÜ
Yüz binlerce liraya karşılık gelen kazanç cazip görünse de İsviçre'deki yüksek yaşam maliyetleri çalışanların giderlerini önemli ölçüde artırıyor.
Barınma, ulaşım ve günlük ihtiyaçların Avrupa'nın birçok ülkesine göre pahalı olması nedeniyle yüksek brüt maaşın tamamı çalışanın cebinde kalmıyor. Üstelik bu kazanç için sarp kayalıklarda, ağır hava koşullarında ve yüksek risk altında çalışmak gerekiyor.