Aylık 460 bin TL maaşa eleman arıyorlar: Duyan bu işe akın ediyor

ACEMİSİ 276 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Mesleğin en fazla dikkat çeken taraflarından biri ise kazançları. İşe yeni başlayan bir ip erişim teknisyeninin aylık brüt ücretinin 5 bin ila 5 bin 400 euro arasında değiştiği belirtiliyor.

Bu rakam güncel hesaplamayla yaklaşık 276 bin ila 299 bin TL'ye karşılık geliyor.