İstanbul'da yeni lüks: Aylık 20 bin TL ödeyenler var, değeri 1+1 daireyle yarışıyor

Konut tercihleri değişti

Otopark sorunu, emlak piyasasında da dengeleri değiştirdi.

Emlak danışmanlarına göre birçok kişi artık evi beğense bile otoparkı bulunmuyorsa satın alma ya da kiralama kararından vazgeçiyor. İnternet üzerinden konut arayanların önemli bir kısmı da ilk filtre olarak otopark seçeneğini işaretliyor.