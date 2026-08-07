İstanbul'da yeni lüks: Aylık 20 bin TL ödeyenler var, değeri 1+1 daireyle yarışıyor

Araç sayısı arttı, park sorunu büyüdü
İstanbul'da artan araç sayısı ve yetersiz otopark kapasitesi, yalnızca trafik yoğunluğunu değil emlak piyasasını da doğrudan etkilemeye başladı.
Araç sayısı arttı, park sorunu büyüdü
İstanbul'da artan araç sayısı ve yetersiz otopark kapasitesi, yalnızca trafik yoğunluğunu değil emlak piyasasını da doğrudan etkilemeye başladı.
Kentte trafiğe kayıtlı yaklaşık 6 milyon 292 bin araç bulunurken, resmi otopark kapasitesi 1 milyon 143 bin seviyesinde kalıyor. Bu tablo, şehirde yaklaşık her 6 araca yalnızca 1 park yeri düştüğünü ortaya koyuyor.
Uzmanlara göre büyükşehirlerde şehir içi trafiğinin yaklaşık yüzde 20'sini, gideceği noktaya ulaşmasına rağmen park yeri arayan araçlar oluşturuyor.
Sürücüler her yıl saatlerini yolda geçiriyor
Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Şişli ve Beşiktaş gibi eski yapılaşmanın yoğun olduğu ilçelerde sürücüler araçlarını park edebilmek için ortalama 7 ila 8 dakika, bazı mahallelerde ise 15 ila 20 dakika boyunca sokak sokak dolaşmak zorunda kalıyor.
Bu süre yıl geneline yayıldığında sürücüler 32 ila 80 saat arasında zaman kaybı yaşıyor. Sürekli dur-kalk yaparak park yeri arayan araçların yılda ortalama 35 ila 40 litre fazladan yakıt tükettiği, bunun da güncel akaryakıt fiyatlarıyla 2 bin 500 ila 5 bin lira arasında ek maliyet oluşturduğu belirtiliyor.
Konut tercihleri değişti
Otopark sorunu, emlak piyasasında da dengeleri değiştirdi.
Emlak danışmanlarına göre birçok kişi artık evi beğense bile otoparkı bulunmuyorsa satın alma ya da kiralama kararından vazgeçiyor. İnternet üzerinden konut arayanların önemli bir kısmı da ilk filtre olarak otopark seçeneğini işaretliyor.
Artan talep fiyatlara da yansıdı. Aynı bölgede benzer özelliklere sahip konutlar arasında kapalı otoparkı bulunan dairelerin kira bedelleri yüzde 20 ila 30 daha yüksek seviyelere çıkarken, satılık konutlarda ise yaklaşık yüzde 10 fiyat avantajı oluşuyor.
İkinci araç planları erteleniyor
Uzmanlar, geçmişte ekonomik nedenlerle ertelenen ikinci otomobil alımlarının artık park yeri sorunu nedeniyle de rafa kaldırıldığını belirtiyor.
Özellikle otoparkı bulunmayan mahallelerde yaşayan ailelerin ikinci araç almaktan kaçındığı, bazı vatandaşların ise her gün yaşanan park sorunundan kurtulmak için farklı semtlere taşınmayı tercih ettiği ifade ediliyor.
Otoparklar yatırım aracına dönüştü
İstanbul'da bağımsız otopark alanlarına olan talep de hızla artıyor.
Etiler, Nişantaşı, Caddebostan ve Ataşehir gibi bölgelerde araç sahipleri yalnızca otomobillerini park edebilmek için aylık 5 bin ila 20 bin lira arasında değişen abonelik ücretleri ödüyor.
Bazı sitelerde otopark kullanım hakları ayrı bir gayrimenkul gibi alınıp satılırken, 10-15 metrekarelik tapulu otoparkların fiyatlarının İstanbul'un çeperlerindeki 1+1 dairelerle yarıştığı belirtiliyor.
"Sorun şehir planlaması"
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Şehir Planlayıcısı ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Ramazan Kuloğlu, İstanbul'un mevcut yerleşim alanlarının bugünkü araç yoğunluğu öngörülmeden planlandığını belirtti.
Kuloğlu, yalnızca yeni binalara otopark yapılmasının sorunu çözmeyeceğini ifade ederek, dar sokaklar ve yetersiz ulaşım altyapısı nedeniyle otopark probleminin mahalle ve şehir ölçeğinde ele alınması gerektiğini, araç sayısı arttıkça sorunun daha da büyüyeceğini söyledi.