Aydın’da alevler mahalle sınırına dayandı: Dehşet anlarında halı saha hayvanlar için barınağa dönüştü

Kuru otlar ve sert rüzgar nedeniyle kısa sürede kontrolden çıkan orman yangını, Mutaflar Mahallesi’nin sınırlarına kadar dayandı. Bölgedeki alevlerin evleri ve çiftlikleri tehdit etmesi üzerine ekipler ile mahalle sakinleri teyakkuza geçti. Havadan ve karadan yürütülen yoğun söndürme müdahaleleri sürerken, mahalle halkı korku dolu gözlerle gelişmeleri takip etti.