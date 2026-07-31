Kuru otlar ve sert rüzgar nedeniyle kısa sürede kontrolden çıkan orman yangını, Mutaflar Mahallesi’nin sınırlarına kadar dayandı. Bölgedeki alevlerin evleri ve çiftlikleri tehdit etmesi üzerine ekipler ile mahalle sakinleri teyakkuza geçti. Havadan ve karadan yürütülen yoğun söndürme müdahaleleri sürerken, mahalle halkı korku dolu gözlerle gelişmeleri takip etti.
Aydın’da alevler mahalle sınırına dayandı: Dehşet anlarında halı saha hayvanlar için barınağa dönüştü
Aydın’ın Çine ilçesinde rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeyi sürdürürken, alevlerin ulaştığı Mutaflar Mahallesi’nde zamana karşı can pazarı yaşandı. Tahliye edilen yüzlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan, mahalledeki halı sahaya kapatılarak emniyete alındı.Kaynak: İHA
HAYVANLAR İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞ
Alevlerin yerleşim alanına girmesi üzerine panik ve endişenin hakim olduğu mahallede ekiplerin koordinasyonuyla tahliye işlemi başlatıldı. Köylüler, geçim kaynakları olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını alevlerden kurtarabilmek için yoğun çaba sarf etti.
HALI SAHA GEÇİCİ BARINAĞA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Kurtarılan çok sayıda hayvan, güvenli bir alan olarak belirlenen mahalledeki halı sahaya getirildi. Etrafı tellerle çevrili halı sahada koruma altına alınan hayvanların bakımını vatandaşlar üstlenirken, ekiplerin bölgedeki yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.