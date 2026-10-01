Ayda en az 100 bin lira kazandırıyor: Maaşlı işini bırakan bu işe yöneliyor

MALİYET DURUMUNA GÖRE AYDA EN AZ 100 BİN LİRA KAZANDIRIYOR

Kültür mantarı yetiştiriciliğinde sadece yüksek verim almak yeterli olmuyor. Ürünün hangi fiyattan ve ne kadar sürede satılabileceği de kazancı belirliyor. Maliyeti düşürdüğünüz taktirde aylık kazancınız en az 100 bin lirayı buluyor.

Bu sebeple üretime küçük miktarla başlayıp birkaç dönem boyunca verim, maliyet ve satış sonuçlarını takip etmek, kapasite artırma kararının daha sağlıklı verilmesini sağlayabiliyor.