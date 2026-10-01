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Ayda en az 100 bin lira kazandırıyor: Maaşlı işini bırakan bu işe yöneliyor
Son dönemde Türkiye’de popüler hale gelen kültür mantarı yetiştiriciliği birçok haneye gelir kapısı oldu. Maliyeti az, kazancı fazla olan bu sektörde kazanç hesabında masraflar belirleyici oluyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yurttaşların araştırmalarında hem maliyet bakımından hem de kazandırdığı miktar bakımından kültür mantarı yetiştiriciliği oldukça avantajlı görülüyor.
Kültür mantarı için geniş tarım arazilerine ihtiyaç duyulmaması, küçük ölçekte üretim yapmak isteyenlerin ilgisini artırıyor. Kullanılmayan odalar, depolar ve kapalı alanlar uygun koşullar sağlandığında üretim için şartlar uygun hale geliyor.
KÜLTÜR MANTARINA İLGİ BÜYÜK
Kültür mantarı, kapalı alanlarda ve raf sistemleri kullanılarak büyütülüyor. Üretimde genel olarak misel ekilmiş kompost sistemi uygulanırken, sıcaklık, nem ve havalandırmanın düzenli şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Üretim alanındaki hijyen de verim açısından kritik öneme sahip. Küf ve hastalıklar, uygun önlemler alınmadığında ürün kaybına sebep olabiliyor.
KÜÇÜK BAŞLAYIP KAPASİTE ARTIRILABİLİYOR
Üretime birkaç torba veya küçük bir raf sistemiyle başlayanlar, süreci öğrendikçe kapasitesini artırabiliyor. Ancak üretimin büyümesiyle beraber satış konusu da önem kazanıyor.
Mantarın uzun süre bekletilememesi sebebiyle üretime başlamadan önce manav, restoran, pazar esnafı ve diğer alıcılarla satış bağlantılarının kurulması gerekiyor. Ürünü yetiştirmesinin ardından müşteri aramak, özellikle yüksek miktarda üretimde risk oluşturabiliyor.
KAZANÇ HESABINDA MASRAFLAR BELİRLEYİCİ
Kültür mantarı üretiminden elde edilecek gelir; üretim miktarı, satış fiyatı ve giderlere göre değişiyor. Kompost, misel, elektrik, su, raf sistemi, işçilik ve taşıma gibi kalemler toplam maliyeti doğrudan etkiliyor.
Özellikle sıcaklık ve nemin cihazlarla kontrol edildiği üretim alanlarında enerji giderleri de önemli bir masraf oluşturabiliyor.
MALİYET DURUMUNA GÖRE AYDA EN AZ 100 BİN LİRA KAZANDIRIYOR
Kültür mantarı yetiştiriciliğinde sadece yüksek verim almak yeterli olmuyor. Ürünün hangi fiyattan ve ne kadar sürede satılabileceği de kazancı belirliyor. Maliyeti düşürdüğünüz taktirde aylık kazancınız en az 100 bin lirayı buluyor.
Bu sebeple üretime küçük miktarla başlayıp birkaç dönem boyunca verim, maliyet ve satış sonuçlarını takip etmek, kapasite artırma kararının daha sağlıklı verilmesini sağlayabiliyor.