Ayda 289 bin lira kazandırıyor: Herkesin yüz çevirdiği meslek gelir kapısı oldu

Kendisini sadece bir temizlikçi olarak küçümseyen yorumlara karşı mesleklerin prestij sıralamasına tabi tutulmasını eleştiren Hough, gerçekleştirdiği işin fiziksel olarak yorucu olduğunu da gizlemedi. Buna karşılık olarak, temel bir hizmet sunarak elde ettiği gelirin 22 yaşında kendi çalışma düzenini kurmasına ve finansal açıdan daha bağımsız hareket etmesine imkan verdiğine dikkat çekti.