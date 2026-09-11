İngiltere’de ikamet eden 22 yaşındaki Niamh Hough, kendi temizlik şirketini kurarak ulaştığı geliri sosyal medyada paylaştı.
Ayda 289 bin lira kazandırıyor: Herkesin yüz çevirdiği meslek gelir kapısı oldu
22 yaşındaki genç, kurduğu temizlik şirketinden elde ettiği kazançları sosyal medyada paylaşınca mesleklere yönelik önyargılar tekrardan tartışma konusu oldu. Genç girişimci beş günlük çalışmada 1.100 euronun üzerinde gelir elde ettiğini duyurdu.Kaynak: Haber Merkezi
Genç girişimcinin gerçekleştirdiği açıklamalar, temizlik işi gibi fiziksel emek gerektiren mesleklere yönelik önyargıların tekrardan tartışılmasına sebep oldu.
Hough’un aktardığı haftalık kazanç tablolarına göre beş günlük çalışmada kazandığı gelir 1.100 euronun üzerine çıktı.
Haberde bu miktarın 62 bin 120 TL’ye karşılık geldiği ifade edildi. Aynı çalışma düzeni üstünden hesaplanan aylık gelir ise 4 bin 763 euro, yani 268 bin 977 TL seviyesine çıkıyor.
22 yaşındaki girişimci, çalışma günlerinin önemli bölümünü öğleden sonra saat 15.00 olmadan tamamladığını ifade ediyor. Hough, gelir seviyesini sadece mesleki beceriye değil; çalışma düzeni, disiplin, doğru planlama ve zamanı verimli kullanmasına bağladığını belirtiyor.
SOSYAL MEDYADAKİ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Hough’un kazancını TikTok üzerinden paylaşması çok sayıda yorumu da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar genç kadının gerçekleştirdiği işi küçümseyen ifadeler kullanırken Hough, minibüsünden çektiği ironik bir videoyla bu eleştirilere karşılık verdi.
Kendisini sadece bir temizlikçi olarak küçümseyen yorumlara karşı mesleklerin prestij sıralamasına tabi tutulmasını eleştiren Hough, gerçekleştirdiği işin fiziksel olarak yorucu olduğunu da gizlemedi. Buna karşılık olarak, temel bir hizmet sunarak elde ettiği gelirin 22 yaşında kendi çalışma düzenini kurmasına ve finansal açıdan daha bağımsız hareket etmesine imkan verdiğine dikkat çekti.