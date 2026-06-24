Ayda 139 bin TL maaşla çalışacak işçi arıyorlar: Tek bir şartı var

Kişisel gelişim uygulaması ve dijital platformu RiseGuide, kısa vadeli ama servet değerinde haklar sunan yeni projesini dünyaya duyurdu. Şirket, kıtanın en sosyal şehirlerini haritalandırmak ve insan ilişkilerinin gizli kodlarını çözmek üzere ilk "Küresel Karizma Avcısını" işe almak için düğmeye bastı.
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İş arayan milyonlarca vatandaşı şoke eden, maaşı ve yan haklarıyla tüm ezberleri bozan tarihi istihdam fırsatı resmen başladı. Kişisel gelişim platformu RiseGuide, dünya çapında ilk kez "Küresel Karizma Avcısı" unvanıyla personel alacağını duyurdu.Züleyha Öncü
Temmuz ayının ortasında resmen başlayacak olan bu görevde, adayın yapması gereken tek şey ise insanlarla bağ kurmak.
"Yabancılarla Konuşmak İçin Euro Bazında Para Alacaklar"
Nefes Gazetesinde yer alan habere göre RiseGuide yetkilileri, açılan ilanın sosyal ağlarda yarattığı büyük tartışmanın ardından resmi bir açıklama yaparak işin detaylarını paylaştı. Yetkililer, "Başarılı olan adaylar kıtanın en sosyal şehirlerindeki yabancılarla konuşmak için para alacaklar.
İşi alan kişi Amsterdam, Atina, Barcelona, Berlin, Dublin, Lizbon, Paris ve Roma'ya gidecek. Görevde elde edilecek veriler ile yabancılarla en kolay sohbet edilen, en sıcakkanlı şehirler belirlenecek" sözleriyle projenin makro amacını deşifre etti.
İşte Şanslı Adayın Yapacağı Görevler: Roma'da Cafe, Berlin'de Kuyruk!
Rüya gibi kadroya seçilecek olan Küresel Karizma Avcısı'nın Avrupa sokaklarında yapması gereken saha görevleri de netleşti. Temmuz ortasında yola çıkacak olan çalışan, gittiği şehirlerde insan ilişkilerini test edecek.
Örneğin, İtalya'nın başkenti Roma'daki bir cafede hiç tanımadığı beş yabancıyla oturup bağ kurmak ya da Almanya'nın kalbi Berlin'de bir mağaza veya etkinlik kuyruğunda beklerken insanlarla doğal şekilde sohbet başlatma görevlerini eksiksiz tamamlamak zorunda.
Adayın bu sosyal deney anlarına ait fotoğraf ve videoları platformda paylaşması da en kritik iş süreçlerinden biri olarak açıklandı.
Diploma ve CV Tamamen Çöpe Atıldı: Tek Şart Karizma ve Enerji
Yıllardır gençlerin karşısına dikilen "en az 5 yıl deneyim" veya "en iyi üniversitelerden mezuniyet" gibi katı kurallar bu ilanda tamamen yırtılıp atıldı. Şirket, adaylarda akademik hiçbir başarı kriteri aramadığını, CV göndermenin dahi zorunlu olmadığını ilan etti.
Başvuru yapacak adaylarda aranan yegane özellikler; yüksek enerjiye sahip olmak, dışa dönük bir karakter sergilemek, bağımsız hareket edebilmek ve insan ilişkilerini sevmek olarak sıralandı.
Adayların önündeki tek yasal engel ise Avrupa Birliği (AB) içinde herhangi bir seyahat veya vize kısıtlamasının bulunmaması zorunluluğu oldu.