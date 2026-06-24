Ayda 139 bin TL maaşla çalışacak işçi arıyorlar: Tek bir şartı var

Diploma ve CV Tamamen Çöpe Atıldı: Tek Şart Karizma ve Enerji

Yıllardır gençlerin karşısına dikilen "en az 5 yıl deneyim" veya "en iyi üniversitelerden mezuniyet" gibi katı kurallar bu ilanda tamamen yırtılıp atıldı. Şirket, adaylarda akademik hiçbir başarı kriteri aramadığını, CV göndermenin dahi zorunlu olmadığını ilan etti.