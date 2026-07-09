Yeniçağ Gazetesi
09 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Ay Yıldız Karargahı yükseliyor: Pentagon'u 3'e katlayacak

Ay Yıldız Karargahı yükseliyor: Pentagon'u 3'e katlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını aynı çatı altında buluşturacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın yapımı sürüyor. Toplam 12 milyon metrekarelik alana kurulan dev yerleşkenin Pentagon'un 3, NATO Karargahı'nın ise 4 katı büyüklüğünde olacağı açıklandı.

Kaynak: AA / İHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ay Yıldız Karargahı yükseliyor: Pentagon'u 3'e katlayacak - Resim: 1

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta yapısını tek merkezde toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı'na ilişkin yeni bilgileri paylaştı.

1 10
Ay Yıldız Karargahı yükseliyor: Pentagon'u 3'e katlayacak - Resim: 2

Türk bayrağındaki ay ve yıldızdan ilham alınarak tasarlanan proje, büyüklüğü ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor.

2 10
Ay Yıldız Karargahı yükseliyor: Pentagon'u 3'e katlayacak - Resim: 3

Toplam 12 milyon metrekarelik alanda inşa edilen karargah, yaklaşık 1680 futbol sahasına eşdeğer bir büyüklüğe sahip olacak. Yerleşkede 2 milyon metrekarelik inşaat alanı planlanırken, bunun 1 milyon metrekarelik bölümü tamamlandı.

3 10
Ay Yıldız Karargahı yükseliyor: Pentagon'u 3'e katlayacak - Resim: 4

Karargahın tamamlanmasıyla birlikte Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları aynı yerleşkede faaliyet gösterecek. MSB'nin verdiği bilgilere göre proje, büyüklük bakımından ABD'deki Pentagon'un yaklaşık 3, NATO Karargahı'nın ise 4 katı olacak.

4 10
Ay Yıldız Karargahı yükseliyor: Pentagon'u 3'e katlayacak - Resim: 5

Dev yerleşkede binlerce kişilik konferans salonları

Yaklaşık 6,5 kilometre uzunluğunda çevre duvarına sahip olacak yerleşkede, toplam 3 bin 200 kişilik kapasiteye ulaşan 5 konferans salonu, 10 bin metrekarelik Yıldız binası ve 6 bin 400 araç kapasiteli 6 kapalı otopark yer alacak.

5 10
Ay Yıldız Karargahı yükseliyor: Pentagon'u 3'e katlayacak - Resim: 6

Projede bugüne kadar yaklaşık 19 milyon metreküp kazı gerçekleştirildi. İnşaat tamamlandığında 2 milyon metreküp beton ve 125 bin ton çelik kullanılmış olacak.

6 10
Ay Yıldız Karargahı yükseliyor: Pentagon'u 3'e katlayacak - Resim: 7
7 10
Ay Yıldız Karargahı yükseliyor: Pentagon'u 3'e katlayacak - Resim: 8

2 milyon metrekare yeşil alan oluşturulacak

Karargahta yalnızca idari yapılar değil, geniş peyzaj alanları da yer alacak. Proje kapsamında 2 milyon metrekare yeşil alan oluşturulacak, yaklaşık 1 milyon bitki ve ağaç dikilecek.

8 10
Ay Yıldız Karargahı yükseliyor: Pentagon'u 3'e katlayacak - Resim: 9

Ayrıca yerleşkede 25 kilometrelik iç yol ağı, 44 bin 800 kilometre kablo hattı, 168 bin aydınlatma noktası ve 25 bin kilometrelik fiber optik altyapı bulunacak.

9 10
Ay Yıldız Karargahı yükseliyor: Pentagon'u 3'e katlayacak - Resim: 10
10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro