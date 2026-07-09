Ay Yıldız Karargahı yükseliyor: Pentagon'u 3'e katlayacak

Toplam 12 milyon metrekarelik alanda inşa edilen karargah, yaklaşık 1680 futbol sahasına eşdeğer bir büyüklüğe sahip olacak. Yerleşkede 2 milyon metrekarelik inşaat alanı planlanırken, bunun 1 milyon metrekarelik bölümü tamamlandı.