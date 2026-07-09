Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta yapısını tek merkezde toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı'na ilişkin yeni bilgileri paylaştı.
Ay Yıldız Karargahı yükseliyor: Pentagon'u 3'e katlayacak
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını aynı çatı altında buluşturacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın yapımı sürüyor. Toplam 12 milyon metrekarelik alana kurulan dev yerleşkenin Pentagon'un 3, NATO Karargahı'nın ise 4 katı büyüklüğünde olacağı açıklandı.Kaynak: AA / İHA
Türk bayrağındaki ay ve yıldızdan ilham alınarak tasarlanan proje, büyüklüğü ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Toplam 12 milyon metrekarelik alanda inşa edilen karargah, yaklaşık 1680 futbol sahasına eşdeğer bir büyüklüğe sahip olacak. Yerleşkede 2 milyon metrekarelik inşaat alanı planlanırken, bunun 1 milyon metrekarelik bölümü tamamlandı.
Karargahın tamamlanmasıyla birlikte Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları aynı yerleşkede faaliyet gösterecek. MSB'nin verdiği bilgilere göre proje, büyüklük bakımından ABD'deki Pentagon'un yaklaşık 3, NATO Karargahı'nın ise 4 katı olacak.
Dev yerleşkede binlerce kişilik konferans salonları
Yaklaşık 6,5 kilometre uzunluğunda çevre duvarına sahip olacak yerleşkede, toplam 3 bin 200 kişilik kapasiteye ulaşan 5 konferans salonu, 10 bin metrekarelik Yıldız binası ve 6 bin 400 araç kapasiteli 6 kapalı otopark yer alacak.
Projede bugüne kadar yaklaşık 19 milyon metreküp kazı gerçekleştirildi. İnşaat tamamlandığında 2 milyon metreküp beton ve 125 bin ton çelik kullanılmış olacak.
2 milyon metrekare yeşil alan oluşturulacak
Karargahta yalnızca idari yapılar değil, geniş peyzaj alanları da yer alacak. Proje kapsamında 2 milyon metrekare yeşil alan oluşturulacak, yaklaşık 1 milyon bitki ve ağaç dikilecek.
Ayrıca yerleşkede 25 kilometrelik iç yol ağı, 44 bin 800 kilometre kablo hattı, 168 bin aydınlatma noktası ve 25 bin kilometrelik fiber optik altyapı bulunacak.