Avrupa futbolunda dikkat çeken bir kemer sıkma operasyonu başladı. Son iki sezonda yaklaşık 200 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleştirilmesine rağmen kulübün mali yapısını düzeltmek için harcamalarda yeni kesintilere gidildi.
Avrupa'nın köklü kulübüne mali kriz vurdu: Yöneticiler artık metroya biniyor
Avrupa'nın köklü kulüplerinden biri mali kriz nedeniyle sert tasarruf önlemleri aldı. Yöneticiler taksi yerine metro kullanmaya başlarken, yeni transferlere özel jet kaldırıldı. Maaş bütçesi ise 120 milyon eurodan 55 milyon euroya düştü.Sena Altuntaş
Tasarruf politikası yalnızca futbolcu maaşları ve transfer bütçesiyle de sınırlı kalmadı. Yönetimden VIP hizmetlerine, ulaşımdan yeni transferlerin şehre getirilme şekline kadar birçok alanda harcamalar azaltıldı.
YÖNETİCİLER TAKSİ YERİNE METROYA BİNİYOR
Kulübün üst düzey yöneticileri, Paris'te gerçekleştirilen toplantılara giderken artık taksi yerine metro kullanıyor.
Yeni dönemde kulüp içerisindeki gereksiz harcamaların mümkün olduğunca ortadan kaldırılması hedeflenirken, tasarruf konusunda yöneticilerin de örnek olması amaçlanıyor.
YENİ TRANSFERLERE ÖZEL JET DÖNEMİ BİTTİ
Kulübün aldığı dikkat çekici kararlardan biri de transfer operasyonlarıyla ilgili oldu. Yeni futbolcuların kulübe katılması sırasında kullanılan özel jet uygulamasına son verildi.
Reims'ten transfer edilen Japon futbolcu Keito Nakamura, özel jet yerine şoförlü bir araçla yeni kulübünün bulunduğu şehre getirildi.
Tasarruf tedbirleri VIP hizmetlerine de yansıdı. Bazı ücretsiz davetiyeler kaldırılırken, otoparklardan stadyuma ulaşım için sunulan ücretsiz servis hizmetlerinde de kesintiye gidildi.
MAAŞ BÜTÇESİ 120 MİLYON EURODAN 55 MİLYON EUROYA DÜŞTÜ
En büyük değişikliklerden biri ise futbol takımının maaş giderlerinde yaşandı.
Birkaç yıl önce 120 milyon euro seviyesinde olan maaş bütçesi 55 milyon euroya kadar çekildi. Böylece kulübün futbolcu maaşlarına ayırdığı bütçe yaklaşık 65 milyon euro azaldı.
Kulüp, yüksek maliyetli transferler yerine daha uygun şartlarda kadroya katılabilecek oyuncular için alternatif pazarlara yönelmeye başladı. Hedef, sportif rekabet gücünü mümkün olduğunca korurken mali yapıyı sürdürülebilir hale getirmek.
TÜM BU ÖNLEMLERİ ALAN KULÜP LYON
Avrupa futbolunda dikkat çeken bu tasarruf kararlarının alındığı kulüp, Fransa Ligue 1'in köklü ekiplerinden Olympique Lyon.
Michele Kang yönetimindeki Lyon'un hedefi, kulübü 2029 yılına kadar yeniden mali dengeye ulaştırmak. La Gazzetta dello Sport'a göre yaklaşık 200 milyon euroluk oyuncu satışına rağmen kulüp, mali yapısını düzeltmek ve UEFA'nın finansal kuralları içerisinde kalabilmek için sıkı tasarruf politikasını sürdürüyor.