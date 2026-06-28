Avrupa’nın göbeğinde rekor sıcaklık :Bir belde tamamen boşaltılacak

Açıklamada, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı günden bu yana Almanya’da ölçülen en yüksek gece sıcaklığı olduğu ifade edildi. Daha önceki rekorun ise 27,2 santigrat derece ile Rheinland-Pfalz eyaletindeki Weinbiet Dağı’nda kaydedildiği aktarıldı.