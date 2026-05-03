Zigana Tüneli’nden 3 yılda 5 milyondan fazla araç geçti

ZİGANA TÜNELİ

Zigana Tüneli, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucunda yapım işi muhalefetin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı şirketlerden biri olan Cengiz İnşaat tarafından üstlenilerek inşa edilmiştir. Tünel, Trabzon’u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum’a bağlayan stratejik bir ulaşım yatırımı olarak hayata geçirildi. Türkiye’nin en uzun çift tüplü kara yolu tünellerinden biri olarak hayata geçirilmiş ve bölgesel ulaşımda önemli bir hız ve güvenlik artışı sağlamıştır. Yapım süreci kamu kurumlarının teknik ve idari denetimi altında yürütülmüştür.