Anasayfa Gündem Zigana Tüneli’nden 3 yılda 5 milyondan fazla araç geçti

Zigana Tüneli, açılışının üçüncü yılında 5 milyon 277 bin 434 araç geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Tünel sayesinde güzergah 8 kilometre kısaldı. Seyahat süresi de otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldı.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Mayıs 2023’te hizmete açılan Zigana Tüneli’nin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Uraloğlu, tünelin Trabzon’u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum’a bağladığını belirterek, 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa’nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olduğunu vurguladı.

Tünelle birlikte güzergahın 8 kilometre kısaldığını ifade eden Uraloğlu, seyahat süresinin otomobillerde 10 dakika, ağır tonajlı araçlarda ise 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldığını bildirdi.

5 MİLYONU AŞKIN ARAÇ GEÇİŞ YAPTI

Bakan Uraloğlu, tünel sayesinde üç yılda zaman ve akaryakıttan toplam 1,9 milyar lira tasarruf sağlandığını kaydetti. Ayrıca karbon salınımının 44 bin ton azaltıldığını belirterek, Karadeniz’in simge projelerinden biri olan tünelin yoğun şekilde kullanıldığını dile getirdi.

GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM SAĞLADI

Uluslararası Yol Federasyonu 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında “yapım metodolojisi” kategorisinde en iyi proje seçilen tünelin, Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin virajlar, dik rampalar ve taş düşmesi riskini ortadan kaldırdığını vurgulayan Uraloğlu, mevcut güzergahtaki 90 virajın kaldırıldığını ifade etti. Trafik akışının Karadeniz sahilindeki yerleşimlere, limanlara, turizm ve sanayi merkezlerine kesintisiz sağlandığını belirten Uraloğlu, projenin hem yurt içi ulaşımı hem de uluslararası ticareti hızlandırdığını kaydetti.

ZİGANA TÜNELİ

Zigana Tüneli, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucunda yapım işi muhalefetin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı şirketlerden biri olan Cengiz İnşaat tarafından üstlenilerek inşa edilmiştir. Tünel, Trabzon’u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum’a bağlayan stratejik bir ulaşım yatırımı olarak hayata geçirildi. Türkiye’nin en uzun çift tüplü kara yolu tünellerinden biri olarak hayata geçirilmiş ve bölgesel ulaşımda önemli bir hız ve güvenlik artışı sağlamıştır. Yapım süreci kamu kurumlarının teknik ve idari denetimi altında yürütülmüştür.

Projenin ihale ve maliyet sürecine ilişkin tartışmalar ise özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına ve kamuoyu açıklamalarına yansımıştır. TBMM’de bazı milletvekilleri, “kamu ihalelerinde rekabetin sınırlı kaldığı” ve “büyük ölçekli projelerde maliyetlerin daha şeffaf açıklanması gerektiği” yönünde değerlendirmelerde bulunmuştur. Ayrıca mühendislik alanındaki bazı meslek örgütleri de “mega projelerde ihale süreçlerinin ve maliyet hesaplamalarının daha açık paylaşılması gerektiği” görüşünü dile getirmiştir.

