29 Nisan 2026 Çarşamba
Avrupa savaş sonrası alarmda: Doğal gaz fiyatı sert yükseldi

Avrupa savaş sonrası alarmda: Doğal gaz fiyatı sert yükseldi

Avrupa’da doğal gaz fiyatları İran’daki savaş nedeniyle sert yükseldi. ABD ve İran’ın kalıcı ateşkeste anlaşamamaları ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin sürmesi doğalgaz fiyatlarının yüzde 9 yükselmesine neden oldu.

Avrupa savaş sonrası alarmda: Doğal gaz fiyatı sert yükseldi - Resim: 1

Avrupa gaz fiyatları, ABD ile İran arasında gerilimin sürmesi ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik somut bir ilerleme görülmemesinin etkisiyle yaklaşık yüzde 9 yükseldi.

Avrupa savaş sonrası alarmda: Doğal gaz fiyatı sert yükseldi - Resim: 2

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de mayıs vadeli gaz kontratları dün megavatsaat başına 43,59 euro seviyesinden kapandı.

Avrupa savaş sonrası alarmda: Doğal gaz fiyatı sert yükseldi - Resim: 3

Fiyatlar bugün Türkiye saatiyle 20.27 itibarıyla yaklaşık yüzde 9 artarak megavatsaat başına 47,50 euroya çıktı.

Avrupa savaş sonrası alarmda: Doğal gaz fiyatı sert yükseldi - Resim: 4

Piyasalarda, ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesine yönelik net bir ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı’nda enerji akışının normale döneceğine ilişkin belirsizlikler fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Avrupa savaş sonrası alarmda: Doğal gaz fiyatı sert yükseldi - Resim: 5

ABD basınında yer alan haberlere göre, Washington yönetiminin İran’a yönelik baskıyı artırmayı değerlendirdiği, özellikle petrol ihracatını sınırlamaya ve limanlara yönelik deniz trafiğini kısıtlamaya odaklandığı belirtiliyor. Bu yaklaşımın geniş çaplı askeri operasyonlara kıyasla daha düşük riskli ancak daha uzun vadeli bir baskı aracı olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Avrupa savaş sonrası alarmda: Doğal gaz fiyatı sert yükseldi - Resim: 6

Taraflar arasında daha önce çatışmaları durduran geçici bir ateşkes sağlanmış olsa da, bölgedeki gerilimin yüksek seyrini koruduğu ve kalıcı bir çözüm için ilerleme kaydedilemediği vurgulanıyor.

Avrupa savaş sonrası alarmda: Doğal gaz fiyatı sert yükseldi - Resim: 7

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki fiili kısıtlamalar, enerji arzına yönelik riskleri artırarak fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Avrupa savaş sonrası alarmda: Doğal gaz fiyatı sert yükseldi - Resim: 8
Kaynak: AA
