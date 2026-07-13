Avrupa kavruluyor, Türkiye kazanıyor: Kimse bu etkiyi beklemiyordu

Avrupa’da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, sadece yaşam koşullarını değil ekonomiyi de etkiledi. Artan sıcaklıklarla birlikte klima talebi hızla yükselirken, Türkiye’nin iklimlendirme ihracatında dikkat çeken bir artış yaşandı.
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Kıtayı etkisi altına alan sıcak hava dalgası, klima talebini zirveye taşıdı. Artan siparişler Türkiye’nin ihracatına doğrudan yansıdı.Kaynak: Diğer
İhracatta yüzde 20’lik sıçrama
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, iklimlendirme sanayi ihracatı Haziran 2026’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,3 artarak 531,8 milyon dolardan 639,2 milyon dolara yükseldi.
Avrupa’dan acil sipariş yağmuru
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, Avrupa’daki sıcak hava dalgalarının Türk üreticilere yönelik acil tedarik taleplerini artırdığını belirtti. Korun, Türk firmalarının güçlü üretim kapasitesi ve hızlı teslim avantajıyla bu talebe hızlı cevap verdiğini vurguladı.
Talep sadece güneyle sınırlı değil
En yoğun talep İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Portekiz gibi sıcak ülkelerden gelirken, Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere gibi daha serin bölgelerde de klima kullanımı hızla artıyor.
En çok ihracat Almanya’ya
Haziran ayında Avrupa’da en fazla ihracat yapılan ülke 71,4 milyon dolarla Almanya oldu. Onu sırasıyla:
İtalya: 30,5 milyon dolar
Fransa: 28,3 milyon dolar
Polonya: 23,7 milyon dolar
İspanya: 23 milyon dolar
takip etti.
Kuzey ülkelerinde rekor artış
İhracat artış oranında ise Finlandiya yüzde 130,7 ile zirvede yer aldı. Hırvatistan, Letonya, Lüksemburg ve Malta da dikkat çeken artışların yaşandığı ülkeler arasında yer aldı.
Sıcaklık üretimi değil maliyeti de etkiliyor
Artan talebe rağmen, yüksek enerji maliyetleri ve üretim baskısı sektör için risk oluşturmaya devam ediyor. Uzmanlar, iklim krizinin bu artışı geçici değil, kalıcı bir talep dönüşümüne dönüştürebileceğini belirtiyor.
İç pazarda da büyüme sürüyor
Türkiye’de klima pazarı da büyümesini sürdürüyor. 2024’te 2,5 milyon adet olan satışların 2025’te 3 milyona yaklaştığı, 2026’da ise çift haneli büyümenin devam ettiği ifade ediliyor.
Uzmanlardan kritik uyarı
Yetkililer, tüketicilere yoğun yaz dönemini beklemeden klima alımı yapmaları yönünde uyarıda bulunurken, enerji verimli sistemlerin önemine dikkat çekiyor.
Artan sıcaklıklarla birlikte klima artık lüks değil, zorunluluk haline gelirken Türkiye bu dönüşümde önemli bir tedarikçi konumuna yükseliyor.