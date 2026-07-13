Avrupa kavruluyor, Türkiye kazanıyor: Kimse bu etkiyi beklemiyordu

En çok ihracat Almanya’ya

Haziran ayında Avrupa’da en fazla ihracat yapılan ülke 71,4 milyon dolarla Almanya oldu. Onu sırasıyla:

İtalya: 30,5 milyon dolar

Fransa: 28,3 milyon dolar

Polonya: 23,7 milyon dolar

İspanya: 23 milyon dolar

takip etti.