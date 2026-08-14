Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Avrupa futbol devi yüzde 5 hissesini satıyor: Kasasına 250 milyon euro girecek

Avrupa futbol devi yüzde 5 hissesini satıyor: Kasasına 250 milyon euro girecek

Milyonlarca euroluk dev anlaşmada sona gelindi. Gerçekleşmesi beklenen satış, kulübün kasasına büyük bir gelir sağlayacak. Yeni ortaklıkla birlikte kulübün hissedar yapısında da dikkat çeken bir değişiklik yaşanacak.

Kaynak: Diğer
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Avrupa futbol devi yüzde 5 hissesini satıyor: Kasasına 250 milyon euro girecek - Resim: 1

Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden biri, kulüp tarihinin en dikkat çeken finansal hamlelerinden birine hazırlanıyor.

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Avrupa futbol devi yüzde 5 hissesini satıyor: Kasasına 250 milyon euro girecek - Resim: 2

Tamamlanması beklenen anlaşmayla birlikte şirket hisselerinin bir bölümü yeni bir yatırımcıya devredilecek.

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Avrupa futbol devi yüzde 5 hissesini satıyor: Kasasına 250 milyon euro girecek - Resim: 3

Alman basınında yer alan haberlere göre, görüşmelerde sona yaklaşılırken anlaşmanın gerçekleşmesi halinde kulübün kasasına yaklaşık 250 milyon euro girmesi bekleniyor.

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Avrupa futbol devi yüzde 5 hissesini satıyor: Kasasına 250 milyon euro girecek - Resim: 4

Yeni yatırımcı kulübün ortakları arasına katılacak

Satışın tamamlanmasıyla birlikte yeni yatırımcı, kulübün mevcut stratejik ortakları arasına katılacak.

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Avrupa futbol devi yüzde 5 hissesini satıyor: Kasasına 250 milyon euro girecek - Resim: 5

Buna rağmen kulübün ana yapısı değişmeyecek ve çoğunluk hissesi yine kulübün kontrolünde kalacak.

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Avrupa futbol devi yüzde 5 hissesini satıyor: Kasasına 250 milyon euro girecek - Resim: 6

Kulüp tüzüğünde yer alan kurallar gereği çoğunluk payının korunması zorunlu olduğu için yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.

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Avrupa futbol devi yüzde 5 hissesini satıyor: Kasasına 250 milyon euro girecek - Resim: 7

Üyelerin onayına ihtiyaç duyulmuyor

Daha önce yapılan tüzük düzenlemeleri nedeniyle söz konusu hisse satışı için kulüp üyelerinin onayına gerek bulunmuyor.

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Avrupa futbol devi yüzde 5 hissesini satıyor: Kasasına 250 milyon euro girecek - Resim: 8

Bu durum, sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlayan en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

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Avrupa futbol devi yüzde 5 hissesini satıyor: Kasasına 250 milyon euro girecek - Resim: 9

Uzun yıllardır devam eden ortaklık

Satışı gerçekleştirecek yatırımcı ile kulüp arasındaki iş birliği yeni değil. Taraflar uzun yıllardır sponsorluk ve ticari ortaklık kapsamında birlikte çalışıyor.

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Avrupa futbol devi yüzde 5 hissesini satıyor: Kasasına 250 milyon euro girecek - Resim: 10

Kulüp yönetimi de daha önce yaptığı açıklamalarda, olası bir hisse satışında en önemli kriterin sadece finansal kazanç değil, kulübün kültürüne ve vizyonuna uygun bir ortak bulunması olduğunu vurgulamıştı.

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Avrupa futbol devi yüzde 5 hissesini satıyor: Kasasına 250 milyon euro girecek - Resim: 11

Takımın kim olduğu belli oldu

Haberlere konu olan kulüp, Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih. İddialara göre Bayern Münih, FC Bayern München AG'deki son yüzde 5'lik hissesini Viessmann'a satmaya hazırlanıyor.

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Avrupa futbol devi yüzde 5 hissesini satıyor: Kasasına 250 milyon euro girecek - Resim: 12

Anlaşmanın yaklaşık 250 milyon euro değerinde olduğu belirtilirken, satışın ardından Viessmann kulübün dördüncü stratejik hissedarı olacak.

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Avrupa futbol devi yüzde 5 hissesini satıyor: Kasasına 250 milyon euro girecek - Resim: 13

Buna rağmen Bayern Münih, yüzde 70'lik payını koruyarak kulübün kontrolünü elinde tutmaya devam edecek.

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