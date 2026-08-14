Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden biri, kulüp tarihinin en dikkat çeken finansal hamlelerinden birine hazırlanıyor.
Avrupa futbol devi yüzde 5 hissesini satıyor: Kasasına 250 milyon euro girecek
Milyonlarca euroluk dev anlaşmada sona gelindi. Gerçekleşmesi beklenen satış, kulübün kasasına büyük bir gelir sağlayacak. Yeni ortaklıkla birlikte kulübün hissedar yapısında da dikkat çeken bir değişiklik yaşanacak.Kaynak: Diğer
Tamamlanması beklenen anlaşmayla birlikte şirket hisselerinin bir bölümü yeni bir yatırımcıya devredilecek.
Alman basınında yer alan haberlere göre, görüşmelerde sona yaklaşılırken anlaşmanın gerçekleşmesi halinde kulübün kasasına yaklaşık 250 milyon euro girmesi bekleniyor.
Yeni yatırımcı kulübün ortakları arasına katılacak
Satışın tamamlanmasıyla birlikte yeni yatırımcı, kulübün mevcut stratejik ortakları arasına katılacak.
Buna rağmen kulübün ana yapısı değişmeyecek ve çoğunluk hissesi yine kulübün kontrolünde kalacak.
Kulüp tüzüğünde yer alan kurallar gereği çoğunluk payının korunması zorunlu olduğu için yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.
Üyelerin onayına ihtiyaç duyulmuyor
Daha önce yapılan tüzük düzenlemeleri nedeniyle söz konusu hisse satışı için kulüp üyelerinin onayına gerek bulunmuyor.
Bu durum, sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlayan en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.
Uzun yıllardır devam eden ortaklık
Satışı gerçekleştirecek yatırımcı ile kulüp arasındaki iş birliği yeni değil. Taraflar uzun yıllardır sponsorluk ve ticari ortaklık kapsamında birlikte çalışıyor.
Kulüp yönetimi de daha önce yaptığı açıklamalarda, olası bir hisse satışında en önemli kriterin sadece finansal kazanç değil, kulübün kültürüne ve vizyonuna uygun bir ortak bulunması olduğunu vurgulamıştı.
Takımın kim olduğu belli oldu
Haberlere konu olan kulüp, Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih. İddialara göre Bayern Münih, FC Bayern München AG'deki son yüzde 5'lik hissesini Viessmann'a satmaya hazırlanıyor.
Anlaşmanın yaklaşık 250 milyon euro değerinde olduğu belirtilirken, satışın ardından Viessmann kulübün dördüncü stratejik hissedarı olacak.
Buna rağmen Bayern Münih, yüzde 70'lik payını koruyarak kulübün kontrolünü elinde tutmaya devam edecek.