Dünyadaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştirildiği bu stratejik geçitte yaşanan aksaklıklar, başta Avrupa olmak üzere doğal gaz fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturd
Avrupa doğal gaz fiyatları günü büyük artışla kapattı...
Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ve Katar’daki LNG tesisine yönelik saldırı sonrası Avrupa’da doğal gaz fiyatları bir günde yüzde 35’i aşkın yükseldi; piyasalar tedarik riskini fiyatlamaya başladı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İran’dan fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA), Katar’ın Ras Laffan Sanayi Şehri’nde QatarEnergy’ye ait LNG üretim tesisini hedef almasının ardından şirketin buradaki üretimi durdurması, fiyatlardaki sert yükselişte etkili oldu.
Avrupa’nın en derin ve en likit doğal gaz ticaret noktası olan Hollanda merkezli Title Transfer Facility (TTF) piyasasında nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı TSİ 20.00 itibarıyla 43,3 avrodan kapandı.
Böylece, saldırıların ardından piyasaların açık olduğu ilk günde fiyatlar, 27 Şubat’taki kapanış seviyesine göre yüzde 35,5 artış kaydetti. Gün içinde fiyatlar 48,8 avroyu gördü.
Hürmüz Boğazı’nın Önemi
Basra Körfezi’nin girişinde yer alan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’daki petrol ve LNG üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.
Küresel LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20’si bu dar su yolundan geçiyor.
En büyük LNG ihracatçılarından Katar’ın neredeyse tüm LNG sevkiyatları da bu güzergâh üzerinden uluslararası piyasalara ulaşıyor.
Boğazdan geçen LNG ticaretinin önemli bölümünü Çin başta olmak üzere Asya ülkeleri oluştururken, tedarike yönelik olası aksaklıklar Avrupa başta olmak üzere küresel gaz fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor.