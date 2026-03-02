Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Avrupa doğal gaz fiyatları günü büyük artışla kapattı...

Avrupa doğal gaz fiyatları günü büyük artışla kapattı...

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ve Katar’daki LNG tesisine yönelik saldırı sonrası Avrupa’da doğal gaz fiyatları bir günde yüzde 35’i aşkın yükseldi; piyasalar tedarik riskini fiyatlamaya başladı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Avrupa doğal gaz fiyatları günü büyük artışla kapattı... - Resim: 1

Dünyadaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştirildiği bu stratejik geçitte yaşanan aksaklıklar, başta Avrupa olmak üzere doğal gaz fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturd

1 8
Avrupa doğal gaz fiyatları günü büyük artışla kapattı... - Resim: 2

İran’dan fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA), Katar’ın Ras Laffan Sanayi Şehri’nde QatarEnergy’ye ait LNG üretim tesisini hedef almasının ardından şirketin buradaki üretimi durdurması, fiyatlardaki sert yükselişte etkili oldu.

2 8
Avrupa doğal gaz fiyatları günü büyük artışla kapattı... - Resim: 3

Avrupa’nın en derin ve en likit doğal gaz ticaret noktası olan Hollanda merkezli Title Transfer Facility (TTF) piyasasında nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı TSİ 20.00 itibarıyla 43,3 avrodan kapandı.

3 8
Avrupa doğal gaz fiyatları günü büyük artışla kapattı... - Resim: 4

Böylece, saldırıların ardından piyasaların açık olduğu ilk günde fiyatlar, 27 Şubat’taki kapanış seviyesine göre yüzde 35,5 artış kaydetti. Gün içinde fiyatlar 48,8 avroyu gördü.

4 8
Avrupa doğal gaz fiyatları günü büyük artışla kapattı... - Resim: 5

Hürmüz Boğazı’nın Önemi
Basra Körfezi’nin girişinde yer alan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’daki petrol ve LNG üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

5 8
Avrupa doğal gaz fiyatları günü büyük artışla kapattı... - Resim: 6

Küresel LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20’si bu dar su yolundan geçiyor.

6 8
Avrupa doğal gaz fiyatları günü büyük artışla kapattı... - Resim: 7

En büyük LNG ihracatçılarından Katar’ın neredeyse tüm LNG sevkiyatları da bu güzergâh üzerinden uluslararası piyasalara ulaşıyor.

7 8
Avrupa doğal gaz fiyatları günü büyük artışla kapattı... - Resim: 8

Boğazdan geçen LNG ticaretinin önemli bölümünü Çin başta olmak üzere Asya ülkeleri oluştururken, tedarike yönelik olası aksaklıklar Avrupa başta olmak üzere küresel gaz fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor.

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro