ATM’lerde herkesin yaptığı 'Para kapanı' hatası: Maaşınız bir anda sıfırlanabilir

Dış müdahaleler ve dolandırıcılık dışında, donanımsal arızalar da paranızı saniyeler içinde kaybetmenize yol açabiliyor. Özellikle yüklü miktarda para yatırma işlemleri sırasında yıpranmış, yırtık, bantlı veya ataçlı banknotlar cihazın para sayma mekanizmasını kilitleyerek parayı yutmasına neden oluyor.

​Böyle bir durumda ekranda beliren "İşleminiz şu anda gerçekleştirilemiyor" yazısı tüketicilerde büyük bir paniğe yol açıyor.