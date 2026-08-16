Günlük nakit ihtiyaçlarımız için sıklıkla başvurduğumuz Bankamatikler (ATM), dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Siber güvenlik uzmanları ve banka yetkilileri, gelişen hırsızlık yöntemleri nedeniyle vatandaşların saniyeler içinde tüm birikimlerini kaybedebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
ATM’lerde herkesin yaptığı 'Para kapanı' hatası: Maaşınız bir anda sıfırlanabilir
ATM'lerde pek çok kişini karşılaştığı hatalardan biri olan "Para Kapanı" konusunda uzmanlar kritik uyarılarda bulunuyor. Bir hatanın bile parayı buharlaştırabileceğini uzmanlar ifade ediyor.Gülsüm Hülya Sundu
Sadece bir anlık dikkatsizlik, hem hesabınızın boşaltılmasına hem de elinizdeki nakdin buharlaşmasına yol açabilir.
Son dönemde şikayetlerin merkezinde yer alan en yaygın dolandırıcılık türü "Para Kapanı" olarak öne çıkıyor.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre sistem şöyle işliyor: Şüpheliler, ATM'nin para verme haznesine orijinal kapağa birebir benzeyen sahte ve yapışkanlı bir aparat yerleştiriyor. Tüketici işlem yaptığında ATM parayı veriyor ancak bu sahte kapak nedeniyle banknotlar dışarı çıkamıyor ve içeride sıkışıyor.
Cihazın arızalandığını veya parasını yuttuğunu zannederek bankadan ayrılan vatandaş, parasını kendi elleriyle hırsızlara bırakmış oluyor. Siz köşeyi döner dönmez, pusuya yatan dolandırıcı sahte kapağı sökerek sıkışan paranızı alıp kayıplara karışıyor.
Uzmanlar “Para bölmesi açılmıyor ancak hesabınızdan bakiye düşmüş görünüyorsa, asla ATM'nin başından ayrılmayın. Olası bir kapak tuzağına karşı anında bankanızın müşteri hizmetlerini arayın ve gerekirse kolluk kuvvetlerine haber verin" şeklinde uyarıyor.
Teknolojinin gelişmesi, dolandırıcıların ekipmanlarını da görünmez kıldı. "Skimming" olarak bilinen kart kopyalama cihazları artık o kadar minimal boyutlarda ki, ATM'ye yerleştirildiklerinde dışarıdan fark edilmeleri neredeyse imkansız.
Kart giriş yuvasına yerleştirilen ince aparat manyetik şeridi okurken, cihazın üst kısmına veya broşürlük gibi görünen alanlara gizlenmiş mikro kameralar tuşladığınız şifreyi (PIN) saniye saniye kaydediyor. Siz kartınızı alıp evinize dönerken, hırsızlar çoktan "ikiz" bir kart üreterek hesabınızı boşaltıyor.
İşlem yapmadan önce kart giriş yuvasını hafifçe sallayarak gevşeklik olup olmadığını kontrol edin.
Şifrenizi girerken diğer elinizle tuş takımını mutlaka bir siper gibi kapatın. Şifresiz bir kopyalama işlemi genellikle dolandırıcıların işine yaramaz.
Mümkün olduğunca kartsız (QR Kod) veya temassız işlem seçeneklerini kullanın.
Dış müdahaleler ve dolandırıcılık dışında, donanımsal arızalar da paranızı saniyeler içinde kaybetmenize yol açabiliyor. Özellikle yüklü miktarda para yatırma işlemleri sırasında yıpranmış, yırtık, bantlı veya ataçlı banknotlar cihazın para sayma mekanizmasını kilitleyerek parayı yutmasına neden oluyor.
Böyle bir durumda ekranda beliren "İşleminiz şu anda gerçekleştirilemiyor" yazısı tüketicilerde büyük bir paniğe yol açıyor.
Panik yapmayın: Cihazdan ayrılmadan önce olayın yaşandığı tam saati not edin.
Cihaz Kodunu Bulun: Genellikle ekranın sağ veya sol üst köşesinde yer alan "ATM Cihaz Numarasını" kaydedin.
İtiraz Oluşturun: Anında bankanızın çağrı merkezini arayarak durumu bildirin ve "ATM Kasa Sayımı" talebinde bulunun.
Banka yetkilileri, rutin veya acil kasa sayımında ortaya çıkan fazla tutarı tespit edip, incelenen kamera kayıtlarının ardından paranızı hesabınıza iade edecektir.