Ekonomist Atilla Yeşilada, YouTube kanalında haftalık ekonomi değerlendirmesini yayınladı.
Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak?
Küresel jeopolitik gerilimler, Boğazlar krizleri ve Karadeniz’deki navlun savaşları gölgesinde Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu sunumunu değerlendiren ekonomist Atilla Yeşilada, enflasyonist baskıların sürmesi sebebiyle piyasadaki faiz indirimi beklentilerinin karşılık bulamayacağını belirtti.İbrahim Doğanoğlu
Yeşilada, Türkiye ekonomisinin genel seyri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu, faiz patikası, borsa, altın ve küresel emtia piyasalarına dair kritik açıklamalarda bulundu.
Küresel jeopolitik hatlarda tırmanan gerilimin emtia fiyatları üzerinde ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.
Kızıldeniz, Hürmüz Boğazı ve Karadeniz hattındaki askeri hareketliliklerin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığına dikkat çekti.
Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu sunumunu değerlendiren Yeşilada, TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmesine rağmen hedefini yüzde 26'da sabit tutmasını iktisadi açıdan çelişkili bulduğunu ifade etti.
Merkez Bankası'nın revizyonu küresel şoklara bağladığını ve ek bir faiz artışına gerek görmediğini belirten Yeşilada, piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarına vurgu yaptı.
Ankette yıl sonu beklentisinin yüzde 29,6, aracı kurum tahminlerinin ise yüzde 30 seviyesinde olduğunu hatırlattı.
TCMB tahminlerinin piyasa gerçeklerinin çok gerisinde kaldığını söyledi.
Merkez Bankası'nın iç talebin zayıflamasına dayanarak enflasyonun kendiliğinden düşeceğini iddia etmesini eleştiren Yeşilada, inşaat ve imalat endekslerinin son 3,5 yılın dibine indiğini vurguladı.
Ancak Türkiye'de firmaların satışları düştüğünde kâr marjını korumak için fiyat artırdığını (dirsekli talep eğrisi) belirtti.
Talep esnekliğinin düşüklüğü nedeniyle iç talep azalsa bile fiyatların yüksek kalmaya devam edeceğini vurguladı.
Yeşilada, piyasada iş gören fonlama faizinin yüzde 40'tan yüzde 37'ye çekileceğine dair sinyalleri ise "çirkin" olarak niteledi.
Enflasyon beklentileri yüksekken faiz düşürmenin iç talebi ve KOBİ'lerin kredi iştahını yeniden körükleyeceğini savundu.
Gelecek dönemdeki faiz indirimi beklentilerini de değerlendiren ekonomist, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep'teki krizler ile ABD-İran gerilimi sebebiyle Brent petrolün yeniden 100 dolara çıkma riski bulunduğunu aktardı.
Petrol şokunun enflasyonu yüzde 35'e taşıyabileceğini belirten Yeşilada, Karadeniz'deki tanker savaşlarının da sonbaharda tarımsal emtia ve gıda fiyatlarını vuracağını tahmin etti.
Yeşilada, bu nedenle Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indiremeyeceğini söyledi.
Vatandaşlara ve işletmelere de "Faizler düşecek beklentisiyle yüksek maliyetli kredi kullanmayın" çağrısında bulundu.
Yeşilada, Borsa İstanbul'da şirket kârlarının olumlu gelmesine rağmen yabancı sermaye girişinin olmaması ve halka arzların piyasadan likidite çekmesi sebebiyle BIST 100 endeksinin 14.000 puan üzerinde kalıcı olamayacağını öngördü.
Petrol fiyatlarının tırmanması halinde endeksin 12.000 puana gerileyebileceğini kaydetti.
Altın fiyatlarındaki son yükselişin ise ABD enflasyon verilerinin düşük gelmesinden kaynaklandığını ancak bu rallinin kısa süreceğini ifade etti.
ABD'de yükselen 30 yıllık tahvil getirileri ve petrol şoku nedeniyle Fed'in faiz artırmak zorunda kalabileceğini belirtti.
Yeşilada, ons altının 4.000-4.500 dolar bandında dalgalanacağını, dolar/TL'deki yatay seyir nedeniyle gram altında ekstra bir prim alanı olmadığını belirterek sözlerini tamamladı.