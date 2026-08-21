Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak?

Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak?

Küresel jeopolitik gerilimler, Boğazlar krizleri ve Karadeniz’deki navlun savaşları gölgesinde Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu sunumunu değerlendiren ekonomist Atilla Yeşilada, enflasyonist baskıların sürmesi sebebiyle piyasadaki faiz indirimi beklentilerinin karşılık bulamayacağını belirtti.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 1

Ekonomist Atilla Yeşilada, YouTube kanalında haftalık ekonomi değerlendirmesini yayınladı.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 2

Yeşilada, Türkiye ekonomisinin genel seyri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu, faiz patikası, borsa, altın ve küresel emtia piyasalarına dair kritik açıklamalarda bulundu.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 3

Küresel jeopolitik hatlarda tırmanan gerilimin emtia fiyatları üzerinde ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 4

Kızıldeniz, Hürmüz Boğazı ve Karadeniz hattındaki askeri hareketliliklerin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığına dikkat çekti.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 5

Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu sunumunu değerlendiren Yeşilada, TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmesine rağmen hedefini yüzde 26'da sabit tutmasını iktisadi açıdan çelişkili bulduğunu ifade etti.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 6

Merkez Bankası'nın revizyonu küresel şoklara bağladığını ve ek bir faiz artışına gerek görmediğini belirten Yeşilada, piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarına vurgu yaptı.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 7

Ankette yıl sonu beklentisinin yüzde 29,6, aracı kurum tahminlerinin ise yüzde 30 seviyesinde olduğunu hatırlattı.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 8

TCMB tahminlerinin piyasa gerçeklerinin çok gerisinde kaldığını söyledi.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 9

Merkez Bankası'nın iç talebin zayıflamasına dayanarak enflasyonun kendiliğinden düşeceğini iddia etmesini eleştiren Yeşilada, inşaat ve imalat endekslerinin son 3,5 yılın dibine indiğini vurguladı.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 10

Ancak Türkiye'de firmaların satışları düştüğünde kâr marjını korumak için fiyat artırdığını (dirsekli talep eğrisi) belirtti.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 11

Talep esnekliğinin düşüklüğü nedeniyle iç talep azalsa bile fiyatların yüksek kalmaya devam edeceğini vurguladı.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 12

Yeşilada, piyasada iş gören fonlama faizinin yüzde 40'tan yüzde 37'ye çekileceğine dair sinyalleri ise "çirkin" olarak niteledi.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 13

Enflasyon beklentileri yüksekken faiz düşürmenin iç talebi ve KOBİ'lerin kredi iştahını yeniden körükleyeceğini savundu.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 14

Gelecek dönemdeki faiz indirimi beklentilerini de değerlendiren ekonomist, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep'teki krizler ile ABD-İran gerilimi sebebiyle Brent petrolün yeniden 100 dolara çıkma riski bulunduğunu aktardı.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 15

Petrol şokunun enflasyonu yüzde 35'e taşıyabileceğini belirten Yeşilada, Karadeniz'deki tanker savaşlarının da sonbaharda tarımsal emtia ve gıda fiyatlarını vuracağını tahmin etti.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 16

Yeşilada, bu nedenle Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indiremeyeceğini söyledi.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 17

Vatandaşlara ve işletmelere de "Faizler düşecek beklentisiyle yüksek maliyetli kredi kullanmayın" çağrısında bulundu.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 18

Yeşilada, Borsa İstanbul'da şirket kârlarının olumlu gelmesine rağmen yabancı sermaye girişinin olmaması ve halka arzların piyasadan likidite çekmesi sebebiyle BIST 100 endeksinin 14.000 puan üzerinde kalıcı olamayacağını öngördü.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 19

Petrol fiyatlarının tırmanması halinde endeksin 12.000 puana gerileyebileceğini kaydetti.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 20

Altın fiyatlarındaki son yükselişin ise ABD enflasyon verilerinin düşük gelmesinden kaynaklandığını ancak bu rallinin kısa süreceğini ifade etti.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 21

ABD'de yükselen 30 yıllık tahvil getirileri ve petrol şoku nedeniyle Fed'in faiz artırmak zorunda kalabileceğini belirtti.

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Atilla Yeşilada’dan vatandaşa kredi uyarısı: Faizlerin geleceği ne olacak? - Resim: 22

Yeşilada, ons altının 4.000-4.500 dolar bandında dalgalanacağını, dolar/TL'deki yatay seyir nedeniyle gram altında ekstra bir prim alanı olmadığını belirterek sözlerini tamamladı.

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