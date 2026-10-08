Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş hakkında üzücü bir iddia gündeme geldi. Sezen Taş hayatını kaybetti.
Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan acı haber: Hayatını kaybetti iddiası
Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş'ın bir binanın 14. katından aşağı düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.Kaynak: Haber Merkezi
Sezen Taş’ın Mersin’de bir binanın 14. katından aşağı düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü.
‘’Sezen Taş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü''
Gazeteci Burhan Akdağ, kendisine ulaşan bilgilerin ardından Mersin'de yaşayan tanıdıklarıyla görüştüğünü ve olayla ilgili benzer bilgiler aldığını belirtti.
Sezen Taş'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü yönünde bilgi edindiğini de paylaştı. Atilla Taş'ı telefonla aradığını ancak kendisine ulaşamadığını söyleyen gazeteci, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
“Sevgili Atilla... Sana ulaşamadım. Belki de böyle bir zamanda hiçbir telefonun, hiçbir sözün, hiçbir tesellinin anlamı yoktur.”
Sezen Taş'ın geride iki çocuk bıraktığını da aktaran Burhan Akdağ, özellikle ailenin ve çocukların mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.
“Bu haberin doğrulanmasını büyük bir üzüntüyle beklerken, en büyük dileğim geride kalan çocukların ve ailenin mahremiyetine herkesin saygı göstermesidir.”
34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin resmi makamlardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.