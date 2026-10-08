Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan acı haber: Hayatını kaybetti iddiası

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan acı haber: Hayatını kaybetti iddiası

Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş'ın bir binanın 14. katından aşağı düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan acı haber: Hayatını kaybetti iddiası - Resim: 1

Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş hakkında üzücü bir iddia gündeme geldi. Sezen Taş hayatını kaybetti.

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Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan acı haber: Hayatını kaybetti iddiası - Resim: 2

Sezen Taş’ın Mersin’de bir binanın 14. katından aşağı düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü.

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Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan acı haber: Hayatını kaybetti iddiası - Resim: 3

‘’Sezen Taş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü''

Gazeteci Burhan Akdağ, kendisine ulaşan bilgilerin ardından Mersin'de yaşayan tanıdıklarıyla görüştüğünü ve olayla ilgili benzer bilgiler aldığını belirtti.

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Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan acı haber: Hayatını kaybetti iddiası - Resim: 4

Sezen Taş'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü yönünde bilgi edindiğini de paylaştı. Atilla Taş'ı telefonla aradığını ancak kendisine ulaşamadığını söyleyen gazeteci, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

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Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan acı haber: Hayatını kaybetti iddiası - Resim: 5

“Sevgili Atilla... Sana ulaşamadım. Belki de böyle bir zamanda hiçbir telefonun, hiçbir sözün, hiçbir tesellinin anlamı yoktur.”

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Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan acı haber: Hayatını kaybetti iddiası - Resim: 6

Sezen Taş'ın geride iki çocuk bıraktığını da aktaran Burhan Akdağ, özellikle ailenin ve çocukların mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

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Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan acı haber: Hayatını kaybetti iddiası - Resim: 7

“Bu haberin doğrulanmasını büyük bir üzüntüyle beklerken, en büyük dileğim geride kalan çocukların ve ailenin mahremiyetine herkesin saygı göstermesidir.”

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Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan acı haber: Hayatını kaybetti iddiası - Resim: 8

34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin resmi makamlardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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