Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Atatürk'ün yadigarı İstanbul'da: Boğaz'ın süzülen efsanesi

Atatürk'ün yadigarı İstanbul'da: Boğaz'ın süzülen efsanesi

Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası TCG Savarona eğitim gemisi, İstanbul ziyaretleri kapsamında Dolmabahçe açıklarına demirledi. Tarihi gemi, Eylül ayı boyunca İstanbul’un farklı kıyılarında ziyaretcilerini ağırlayacak.

Kaynak: DHA
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Atatürk'ün yadigarı İstanbul'da: Boğaz'ın süzülen efsanesi - Resim: 1

Milli Savunma Bakanlığı Savarona eğitim gemisi, İstanbul’daki liman ziyaretleri

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Atatürk'ün yadigarı İstanbul'da: Boğaz'ın süzülen efsanesi - Resim: 2

TCG Savarona Eğitim Gemisi 12-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da bulunacak. TCG Savarona Eğitim Gemisi, İstanbul'daki liman ziyaretleri çerçevesinde 12-13 Eylül'de Dolmabahçe, 19-20 Eylül'de Heybeliada, 26-27 Eylül'de de Moda/Fenerbahçe'ye demirleyecek.

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Atatürk'ün yadigarı İstanbul'da: Boğaz'ın süzülen efsanesi - Resim: 3
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Atatürk'ün yadigarı İstanbul'da: Boğaz'ın süzülen efsanesi - Resim: 4
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Atatürk'ün yadigarı İstanbul'da: Boğaz'ın süzülen efsanesi - Resim: 5
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Atatürk'ün yadigarı İstanbul'da: Boğaz'ın süzülen efsanesi - Resim: 6
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