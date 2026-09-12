Milli Savunma Bakanlığı Savarona eğitim gemisi, İstanbul’daki liman ziyaretleri
Atatürk'ün yadigarı İstanbul'da: Boğaz'ın süzülen efsanesi
Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası TCG Savarona eğitim gemisi, İstanbul ziyaretleri kapsamında Dolmabahçe açıklarına demirledi. Tarihi gemi, Eylül ayı boyunca İstanbul’un farklı kıyılarında ziyaretcilerini ağırlayacak.Kaynak: DHA
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TCG Savarona Eğitim Gemisi 12-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da bulunacak. TCG Savarona Eğitim Gemisi, İstanbul'daki liman ziyaretleri çerçevesinde 12-13 Eylül'de Dolmabahçe, 19-20 Eylül'de Heybeliada, 26-27 Eylül'de de Moda/Fenerbahçe'ye demirleyecek.
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