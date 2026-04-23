Lazio, İtalya Kupası yarı final rövanşında Atalanta karşısında tarihi bir zafer yaşadı.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan karşılaşmada penaltı atışlarında yıldızlaşan kaleci Motta, yaptığı 4 kurtarışla Lazio’yu finale taşıdı.

90 DAKİKA NEFES KESTİ

New Balance Arena'daki mücadelede uzun süre gol sesi çıkmadı. Lazio, 85. dakikada Alessio Romagnoli ile öne geçti. Ancak Atalanta sadece bir dakika sonra Mario Pasalic ile yanıt verdi ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda iki takım da aradığı golü bulamayınca finalist penaltılarla belirlendi.

😮❌ Lazio'nun 21 yaşındaki kalecisi Edoardo Motta, üst üste 4 penaltı kurtararak ulaşılması zor bir başarıya imza attı. pic.twitter.com/qd4WDcyiN7 — TRT Spor (@trtspor) April 22, 2026

MOTTA KALEYE KİLİT VURDU

Seri penaltı atışlarında Lazio kalecisi Motta adeta devleşti. Rakibin üst üste kullandığı dört penaltıyı kurtaran file bekçisi, maçın kaderini tek başına değiştirdi.

Scamacca, Zappacosta, Pasalic ve De Ketelaere’nin vuruşlarında geçit vermeyen Motta, tribünleri ayağa kaldırdı.

LAZIO FİNALDE INTER'İN RAKİBİ OLDU

Lazio adına Isaksen ve Taylor penaltıları gole çevirdi. Atalanta ise yalnızca Raspadori ile skor üretebildi. Böylece başkent ekibi penaltılar sonunda finale yükselen taraf oldu.

Lazio finalde Inter ile İtalya Kupası için kozlarını paylaşacak.