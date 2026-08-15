Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam At sırtındaki amansız mücadele nefes kesti: Erciş’te dört nala heyecan

At sırtındaki amansız mücadele nefes kesti: Erciş’te dört nala heyecan

Van’ın Erciş’te geleneksel Türk sporlarından kökbörü (at üzerinde oğlak yakalama) heyecanına ev sahipliği yaptı. 1982 yılında Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek bölgeye yerleşen Kırgız Türkleri’nin "2026 Yılı Kökbörü Türkiye Şampiyonası ilgi gördü.

Kaynak: DHA
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At sırtındaki amansız mücadele nefes kesti: Erciş’te dört nala heyecan - Resim: 1

Van’ın Erciş ilçesinde, 1982 yılında Afganistan'dan göç eden Kırgız Türkleri tarafından kurulan Ulupamir Mahallesi'nde düzenlenen, '2026 Yılı Kökbörü Türkiye Şampiyonası Yarı Finalleri'nde 'at üzerinde oğlak yakalama' olarak bilinen kökbörü yarışmaları ilgiyle izlendi.

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At sırtındaki amansız mücadele nefes kesti: Erciş’te dört nala heyecan - Resim: 2

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu tarafından organize edilen, Van Valiliği ile Erciş Kaymakamlığı'nın destek verdiği '2026 Yılı Kökbörü Türkiye Şampiyonası Yarı Finalleri', ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Ulupamir Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İlki 26 Temmuz'da Antalya'da düzenlenen şampiyonanın yarı final müsabakalarına Kahramanmaraş, Konya ve Ulupamir kökbörü takımları katıldı.

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At sırtındaki amansız mücadele nefes kesti: Erciş’te dört nala heyecan - Resim: 3

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle göç etmek zorunda kalan, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Türkiye'ye getirilen Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir Mahallesi'ndeki müsabakalarda, sporcuların içi doldurulmuş yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki oğlak derisini yerden alarak, rakip takımın kalesine bırakmaya çalıştığı anlar heyecanla izlendi.

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At sırtındaki amansız mücadele nefes kesti: Erciş’te dört nala heyecan - Resim: 4

Yarı final müsabakalarıyla ilgili bilgi veren Şumkar Kulüp Başkanı Kadir Başaran, kökbörü ligini bu yıl kurduklarını söyledi. Yarışmaların ilgiyle izlendiğini belirten Başaran, "Bugün 3 takımımız burada yarı final maçlarını oynayacak. Buradan birinci olarak çıkacak takım, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek final müsabakasına katılacak. Amacımız bu sporu yaşatmak ve çocuklarımızı bu alanda yetiştirmektir" dedi.

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At sırtındaki amansız mücadele nefes kesti: Erciş’te dört nala heyecan - Resim: 5
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At sırtındaki amansız mücadele nefes kesti: Erciş’te dört nala heyecan - Resim: 6
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At sırtındaki amansız mücadele nefes kesti: Erciş’te dört nala heyecan - Resim: 7
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At sırtındaki amansız mücadele nefes kesti: Erciş’te dört nala heyecan - Resim: 8
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At sırtındaki amansız mücadele nefes kesti: Erciş’te dört nala heyecan - Resim: 9
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At sırtındaki amansız mücadele nefes kesti: Erciş’te dört nala heyecan - Resim: 10
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