At sırtındaki amansız mücadele nefes kesti: Erciş’te dört nala heyecan

Yarı final müsabakalarıyla ilgili bilgi veren Şumkar Kulüp Başkanı Kadir Başaran, kökbörü ligini bu yıl kurduklarını söyledi. Yarışmaların ilgiyle izlendiğini belirten Başaran, "Bugün 3 takımımız burada yarı final maçlarını oynayacak. Buradan birinci olarak çıkacak takım, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek final müsabakasına katılacak. Amacımız bu sporu yaşatmak ve çocuklarımızı bu alanda yetiştirmektir" dedi.