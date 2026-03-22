Küresel ısınmanın en ağır darbelerinden birini vuran Himalaya buzulları, alarm veriyor. Uluslararası Entegre Dağ Gelişim Merkezi (ICIMOD) tarafından yayınlanan yeni rapor, Asya’nın su kulesi olarak bilinen Hindukuş-Himalaya sıradağlarındaki buzulların erime hızının 2000 yılından bu yana iki katına çıktığını ortaya koydu.
Asya'nın su kulesi çöküyor: Himalaya buzulları hızla eriyor: 2 milyar kişi tehdit altında
Himalaya buzulları 2000’den beri 2 kat hızlı eriyor, 27 metre kalınlık kaybedildi. 2 milyar insanın su kaynağı tehlike altında. Uzmanlar uyarıyor küresel ısınma durdurulmazsa Asya susuz kalabilir.Derleyen: Hava Demir
Bu dramatik değişim, yaklaşık 2 milyar insanın tatlı su kaynağı olan buzulları tehdit ediyor.
Hindukuş-Himalaya bölgesi (Afganistan’dan Myanmar’a uzanan geniş alan), Arktik ve Antarktika dışındaki en büyük buz ve kar rezervlerini barındırıyor.
Bu rezervler, Asya kıtasında su, gıda ve enerji üretimini destekleyen en az 10 büyük nehir sistemini besliyor. Ancak buzulların üçte biri, hızlı ısınmaya karşı son derece hassas bölgelerde yer alıyor.
Erime Hızı İki Kat Arttı
ICIMOD verilerine göre:2000 yılı öncesi dönemde yıllık ortalama buz kaybı 34 santimetre iken,
2000 sonrası dönemde bu oran 73 santimetreye yükselerek iki katına çıktı.
Bu hızlanma, buzulların kütlelerini geri kazanamamasına yol açıyor. Raporda yer alan çarpıcı bulgular şöyle:Himalaya buzulları 1975’ten bu yana yaklaşık 27 metre buz kalınlığını kaybetti.
1990-2020 yılları arasında buzul alanı %12 oranında azaldı.
Raporun yazarlarından Farooq Azam, “Artan sıcaklıklar, buzulların kaybettikleri kütlelerini telafi edememesi anlamına geliyor. Bu, bölgenin su güvenliğini doğrudan tehdit ediyor” uyarısında bulundu.
Neden Bu Kadar Önemli?
Himalaya buzulları, “Asya’nın su kulesi” olarak adlandırılıyor çünkü milyarlarca insanın içme suyu, tarım ve hidroelektrik enerji ihtiyacını karşılıyor. Erime hızının artması, kısa vadede ani sel ve taşkın risklerini artırırken, uzun vadede ise nehir akışlarında azalma ve su kıtlığı yaratacak.
2 milyar insan için hayati öneme sahip bu buzulların kaybı, gıda güvenliğinden enerji üretimine kadar geniş bir yelpazede zincirleme etkiler doğurabilir. Küresel ısınmaya karşı atılacak adımlar, bu felaketi yavaşlatabilir ve milyonlarca insanın geleceğini koruyabilir.