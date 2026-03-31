Yakın zamanda rutin bir operasyon sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi sonucu ciddi komplikasyonlar yaşayan Bekiroğlu, yaşadığı zor günleri takipçilerine samimi bir şekilde aktardı.
Aslı Bekiroğlu altıncı kez ameliyat masasına yattı : Gözyaşları içinde konuştu
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık mücadelesini hayranlarıyla paylaştı. Geçirdiği talihsiz bir tıbbi hata nedeniyle altıncı ameliyatına giren Bekiroğlu, sosyal medyada gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı.
Beşinci ameliyatını tamamladıktan sonra evde dinlenen oyuncu, altıncı ameliyatını da geçirdiğini açıkladı.
Videolu paylaşımında, “Bu paylaşımı yapmak benim için kolay olmadı. Son iki yıldır basit bir miyom ameliyatıyla başlayan ve ardından gelen hatalar nedeniyle yaşadığım süreç çok zor ve yıpratıcıydı” diyerek yaşadığı sürecin ağırlığını dile getirdi.
Bekiroğlu, yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle henüz eski sağlığına kavuşamadığını ve önünde bir ameliyat daha olduğunu belirtirken, yaşadıklarını paylaşmasının hem kendi iyileşme sürecine katkı sağladığını hem de benzer durumları yaşayanlara yol gösterebileceğini söyledi.
OPERASYON SONRASI PAYLAŞIM YAPTI
Bekiroğlu sosyal medya hesabında ameliyat sonrası evdeki hallerini paylaşarak, "Beşinci ameliyat sonrası eve hapsolup 7/24 varis çoraplarıyla oturuyoruz diye süsümüzden ödün verecek değiliz" notunu paylaşmıştı.
6'NCI KEZ AMELİYAT OLDU
Ünlü oyuncu, bugün kişisel hesabından bir paylaşım yaparak 6'ncı kez ameliyat olduğunu duyurdu.
'BENİM İÇİN KOLAY OLMADI'
Aslı Bekiroğlu, bir ameliyat daha olacağını gözyaşları içerisinde anlattı. Ünlü oyuncu yayınladığı videonun altına, "Bu paylaşımı yapmak benim için kolay olmadı. Çünkü duygularımı veya hayatımı paylaşmayı seven bir insan değilim ve son iki yıldır, dışarıdan bakıldığında basit gibi görünen bir miyom ameliyatıyla başlayan ve bu ameliyatta yapılan hatalar nedeniyle birçok ameliyat geçirmek zorunda kaldığım çok zor ve yorucu bir süreçten geçtim. Neredeyse 2 senelik olan bu süreci 6 dakikaya sığdırmaya çalıştım.
'ÖLÜMDEN DÖNDÜN'
Ayrıca, "İki yıl boyunca çok zor şeyler yaşadım. Hayatımı gülerek yaşamaya devam ediyor oluşum bazı doktorlarımı şaşkınlık içinde bıraktı ve ara sıra "Aslı, çok zor 8-9 saatlik iki tane dev ameliyat geçirdin. Ölümden döndün. 2 kez. Dikkat et." diye uyarmak zorunda kaldılar. 6 tane ameliyat geçirdim, yıprandım, zorlandım. Bir tane daha kaldı. Artık hem kendi yaşadıklarımı anlatmak hem de belki başka insanların da benzer şeyleri yaşamaması için bu süreci sizinle samimi bir şekilde paylaşmak istedim."
'"SON AMELİYATIMLA MUHTEMELEN TERMİNATÖRE DÖNÜŞECEĞİM'
"Gayet sağlıklı ve iyiyken başıma geliyor bunlar. İnsanın hayatıyla oynayıp, "Bizce yapılan ameliyatlarda hata yok" diye geri çekildikleri için hakkımı aramaya karar verdim. Seni öldürmeyen şey güçlendirir derler ya, son ameliyatımla muhtemelen terminatöre dönüşeceğim." ifadelerini kullandı.