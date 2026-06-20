Hava sıcaklığının sadece insan sağlığını ve günlük hayatı değil havayolu taşımacılığını da olumsuz etkilediği ortaya çıktı.
Aşırı sıcaklar uçakları da olumsuz etkiliyor: Büyük risk ortaya çıktı
Son dönemde hızla artan hava sıcaklıklarının uçuşları da olumsuz etkilediği ortaya çıktı. Sıcaklıklar nedeniyle çok sayıda uçuşun gecikmeli olarak gerçekleştiği ve yolcuların saatlerce uçaklarda mahsur kaldığı öğrenildi.Kaynak: Diğer
Evrim Ağacı’nın derlediği habere göre, havayolları ve pilotlar, sıcaklık çok yükseldiğinde uçaklardan ağırlık atmak için genellikle uçuşları ertelemeyi veya yolcuları ve bagajları boşaltmayı tercih ederler. Bu da tüm sistemde kademeli program aksamalarına ve yolcuların zaman zaman kavrulan uçakların içindeki pistlerde saatlerce mahsur kalmasına yol açıyor.
Gezegen ısındıkça ve 2023 yazında ABD'nin güneyinde ve Türkiye'de deneyimlenen türden aşırı sıcaklar daha rutin hale geldikçe, bu sorun daha da kötüleşecek. Columbia Üniversitesi'nin 2017 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, yüzyılın ortalarına kadar ABD'deki tüm uçuşların ortalama %30'u yüksek sıcaklık dönemlerinde ağırlık kısıtlamalarına tabi olabilir. Mucizevi bir teknolojik atılım dışında, havacılık ve uzay endüstrisinin bu katı fizik kurallarının üstesinden gelmek için gerçek bir çözümü yok.
Bloomberg News'in bildirdiğine göre, muhtemelen çoğumuz uçuşların zamanında yapılmasına yönelik en büyük tehdit olarak kar ve buzu düşünüyoruz, ancak sıcaklık çok daha fazla gecikmeye neden oluyor. Örneğin Chicago'nun O'Hare Uluslararası Havalimanı, 2022 yazında geçen kışa göre yaklaşık iki kat daha fazla hava gecikmesi yaşadı.
Yüksek sıcaklık sorununun üstesinden gelmek, uçaklara kalkış için ihtiyaç duydukları ivmeyi kazanmaları için daha az alan sağlayan kısa pistlere sahip havalimanları için özellikle zordur. New York'taki LaGuardia Havaalanı'nın pisti özellikle kısadır ve bir yandan Flushing Körfezi, diğer yandan Queens'in yoğun mahalleleri tarafından kısıtlandığı için genişleyecek alanı da yoktu
Denver gibi yüksek rakımlardaki havaalanları da Güneş Kuşağı'nın giderek ısınan şehirleri gibi, yüksek sıcaklığa karşı benzersiz bir şekilde savunmasızdır. Şaşırtıcı bir şekilde, bu şehirlerin en sıcağı olan Phoenix, özel olarak güçlendirilmiş betondan yapılmış normalden daha uzun pistleri sayesinde nispeten ağırlık kısıtlama günlerine daha az maruz kalıyor.
Elbette her havalimanı eski pistleri yıkıp yeni ve daha sağlam pistler inşa etme masrafını ve gecikmesini karşılayamaz. Phoenix'te bile iptaller yaşanmaya devam ediyor. Güneşin kavurduğu taksi yolları ve pistlerde çalışan işçiler (ki pistler, genellikle havalimanı çevresindeki atmosferden çok daha sıcaktır) "ısı adası" etkisine karşı da özellikle savunmasızdır. Aşırı koşullarda çalışan işçiler daha uzun molalara ihtiyaç duyacak ya da hastalanma riskiyle karşı karşıya kalacak ve havalimanlarında personel eksikliğine neden olacaktır.
Bunun net etkisi, uçuş gecikmelerinin muhtemelen artmaya devam edecek olması ve iklim değişikliğinin hava yolculuğu üzerindeki artan etkisine katkıda bulunmasıdır. İklim krizi, daha şimdiden türbülansı daha tehlikeli hale getiriyor, ani değişen rüzgar modelleri nedeniyle uçuşları uzatıyor ve daha fazla gecikmeye yol açan aşırı hava koşullarını körüklüyor.
Artan sıcaklığın diğer tüm etkilerinde olduğu gibi, en etkili çözüm, uçakların yaktığı yakıtlar da dahil olmak üzere ısınmaya katkıda bulunan fosil yakıtların yakılmasını durdurmak olacaktır.