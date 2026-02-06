Asi ruhlu Carmen, 12 yıl sonra Opera Sahnesi'nde dönüyor

Vilan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben koreograf ve dansçıyım. Dans bu eserde çok önemli. Yönettiğim en iyi Carmen eseri bu olacak. Çok önemli sanatçılarla çalıştık ve sanatseverler unutulmaz bir versiyonunu izleyecek. Müziği zaten çok iyi. Film gibi bir Carmen yaptık. Oyuncularımızın da tiyatral yetenekleri harika, çok mutluyuz. Solistler aynı zamanda dans da edecekler ve rolün içine girecekler. Carmen operasını sinema gibi tasarladık. Klasik her zaman esastır benim için çünkü zemin çok önemli. Eserin çıktığı dönemi yansıtmak kıymetli. Günümüz insanını da çekmek için eserin hareketleri, dansları modernizm ile biraz güncellendi."