Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji ASELSAN’dan dosta güven düşmana korku: 15’ten fazla ülke temsilcisi izledi

ASELSAN’dan dosta güven düşmana korku: 15’ten fazla ülke temsilcisi izledi

ASELSAN tarafından geliştirilen yüksek hassasiyetli güdüm sistemleri, 15’ten fazla ülkenin askeri yetkililerinin katılımıyla Konya Karapınar Atış Test Poligonu’nda gerçekleştirilen uluslararası demo faaliyetinde F-16 ve AKINCI SİHA platformlarından yapılan atışlarla tam isabet başarıları sergiledi.

Kaynak: AA
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ASELSAN’dan dosta güven düşmana korku: 15’ten fazla ülke temsilcisi izledi - Resim: 1

Savunma sanayi alanındaki teknolojik çözümleriyle öne çıkan ASELSAN, güdüm sistemlerine yönelik uluslararası tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

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ASELSAN’dan dosta güven düşmana korku: 15’ten fazla ülke temsilcisi izledi - Resim: 2

Bu kapsamda düzenlenen Güdüm Sistemleri Uluslararası Demo Faaliyeti, 15’i aşkın ülkeden gelen askeri yetkililerin katılımıyla icra edildi.

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ASELSAN’dan dosta güven düşmana korku: 15’ten fazla ülke temsilcisi izledi - Resim: 3

Konya Karapınar Atış Test Poligonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Türk savunma sanayiinin geliştirdiği mühimmatların performansları uluslararası gözlemcilerin önünde test edildi.

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ASELSAN’dan dosta güven düşmana korku: 15’ten fazla ülke temsilcisi izledi - Resim: 4

Faaliyet sırasında, ağır mühimmatlara yönelik geliştirilen Lazer Güdüm Kiti (LGK) ailesinin üyesi olan LGK-84, F-16 savaş uçağından iki ayrı atışla denendi.

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ASELSAN’dan dosta güven düşmana korku: 15’ten fazla ülke temsilcisi izledi - Resim: 5

İlk test atışında zırhlı personel taşıyıcı hedef alınırken, ikinci atışta ise doğrudan tank hedefi vuruldu.

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ASELSAN’dan dosta güven düşmana korku: 15’ten fazla ülke temsilcisi izledi - Resim: 6

Gerçekleştirilen her iki atış sonucunda da mühimmatlar hedeflerini tam isabetle etkisiz hale getirdi.

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ASELSAN’dan dosta güven düşmana korku: 15’ten fazla ülke temsilcisi izledi - Resim: 7

Bu başarı, sistemin sabit ve zırhlı yer hedeflerine karşı sunduğu yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini uluslararası katılımcılara kanıtlamış oldu.

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ASELSAN’dan dosta güven düşmana korku: 15’ten fazla ülke temsilcisi izledi - Resim: 8

Demo programı yalnızca savaş uçağı atışlarıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda AKINCI TİHA platformundan da iki farklı güdümlü mühimmat başarıyla ateşlendi.

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ASELSAN’dan dosta güven düşmana korku: 15’ten fazla ülke temsilcisi izledi - Resim: 9

Bu kapsamda AKINCI'dan bırakılan LGK-82 güdüm kiti, bir zırhlı personel taşıyıcı hedefini kusursuz bir isabetle vurdu.

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ASELSAN’dan dosta güven düşmana korku: 15’ten fazla ülke temsilcisi izledi - Resim: 10

Bununla birlikte, TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti de demo faaliyetinde sahne aldı.

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ASELSAN’dan dosta güven düşmana korku: 15’ten fazla ülke temsilcisi izledi - Resim: 11

GÖZDE, saatte 50 kilometre hızla hareket eden bir hedefe karşı gerçekleştirilen dinamik test atışında hedefini başarıyla vurdu.

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ASELSAN’dan dosta güven düşmana korku: 15’ten fazla ülke temsilcisi izledi - Resim: 12

Toplamda iki adet LGK-84, bir adet LGK-82 ve bir adet GÖZDE atışının yapıldığı organizasyon, denenen tüm mühimmatların hedeflerini tam isabetle vurmasıyla tamamlandı.

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