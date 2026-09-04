Savunma sanayi alanındaki teknolojik çözümleriyle öne çıkan ASELSAN, güdüm sistemlerine yönelik uluslararası tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.
ASELSAN’dan dosta güven düşmana korku: 15’ten fazla ülke temsilcisi izledi
ASELSAN tarafından geliştirilen yüksek hassasiyetli güdüm sistemleri, 15’ten fazla ülkenin askeri yetkililerinin katılımıyla Konya Karapınar Atış Test Poligonu’nda gerçekleştirilen uluslararası demo faaliyetinde F-16 ve AKINCI SİHA platformlarından yapılan atışlarla tam isabet başarıları sergiledi.Kaynak: AA
Bu kapsamda düzenlenen Güdüm Sistemleri Uluslararası Demo Faaliyeti, 15’i aşkın ülkeden gelen askeri yetkililerin katılımıyla icra edildi.
Konya Karapınar Atış Test Poligonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Türk savunma sanayiinin geliştirdiği mühimmatların performansları uluslararası gözlemcilerin önünde test edildi.
Faaliyet sırasında, ağır mühimmatlara yönelik geliştirilen Lazer Güdüm Kiti (LGK) ailesinin üyesi olan LGK-84, F-16 savaş uçağından iki ayrı atışla denendi.
İlk test atışında zırhlı personel taşıyıcı hedef alınırken, ikinci atışta ise doğrudan tank hedefi vuruldu.
Gerçekleştirilen her iki atış sonucunda da mühimmatlar hedeflerini tam isabetle etkisiz hale getirdi.
Bu başarı, sistemin sabit ve zırhlı yer hedeflerine karşı sunduğu yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini uluslararası katılımcılara kanıtlamış oldu.
Demo programı yalnızca savaş uçağı atışlarıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda AKINCI TİHA platformundan da iki farklı güdümlü mühimmat başarıyla ateşlendi.
Bu kapsamda AKINCI'dan bırakılan LGK-82 güdüm kiti, bir zırhlı personel taşıyıcı hedefini kusursuz bir isabetle vurdu.
Bununla birlikte, TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti de demo faaliyetinde sahne aldı.
GÖZDE, saatte 50 kilometre hızla hareket eden bir hedefe karşı gerçekleştirilen dinamik test atışında hedefini başarıyla vurdu.
Toplamda iki adet LGK-84, bir adet LGK-82 ve bir adet GÖZDE atışının yapıldığı organizasyon, denenen tüm mühimmatların hedeflerini tam isabetle vurmasıyla tamamlandı.