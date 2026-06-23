Üç Farklı Model ile Geniş Kitle Hedefi
ASELSAN'ın sivil akıllı telefon pazarında her bütçeye ve ihtiyaca cevap verebilmek adına üç farklı segmentte model sunması bekleniyor. Projenin giriş seviyesi, orta segment ve üst segment olarak adlandırılan üç farklı cihaz seçeneğiyle küresel markaların karşısına çıkacağı konuşuluyor.
ASELSAN akıllı telefon pazarına giriyor: İşte konuşulan tüm özellikler
Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknoloji devi ASELSAN'ın sivil pazara yönelik hazırladığı akıllı telefon serisinden sızan ilk iddialar ve teknik detaylar netleşmeye başladı.Kaynak: Diğer
Üç Farklı Model ile Geniş Kitle Hedefi
Rekabetçi Fiyat Tahminleri ve Vergi Avantajı
Piyasaya sürülecek serinin fiyat beklentileri segmentlerine göre şu şekilde sıralanıyor: Giriş seviyesi için 15.000 – 20.000 TL, orta segment için 30.000 – 35.000 TL ve amiral gemisi olarak nitelendirilen üst segment için ise 45.000 – 50.000 TL aralığı öngörülüyor. Yerli üretim teşvikleri ve vergi avantajları sayesinde bu fiyatların, yurt dışından ithal edilen benzer teknik özelliklerdeki modellere kıyasla kullanıcılara çok daha cazip bir alternatif sunacağı belirtiliyor.
Akıcı ve Canlı AMOLED Ekran Teknolojisi
Kullanıcı deneyiminin en önemli unsurlarından biri olan ekran tarafında standartlar yüksek tutuluyor. Giriş seviyesi modelde 90 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranın yer alması beklenirken, orta ve üst segment modellerde ise akıcılığı en üst seviyeye çıkaracak 120 Hz AMOLED panellerin kullanılacağı iddia ediliyor.
Günlerce Sürecek Dev Batarya Kapasiteleri
Şarj performansıyla dikkat çekmesi beklenen serinin batarya kapasiteleri rakiplerine kıyasla oldukça yüksek seviyelerde konumlanıyor. İddialara göre giriş seviyesinde 4.500–5.000 mAh, orta segmentte 5.500–6.000 mAh, serinin en güçlü modelinde ise 6.500–7.000 mAh gibi devasa bataryalar yer alacak.
Yerli Çip Gücü ve Donanım Çeşitliliği
Cihazların kalbinde yer alacak donanım mimarisi segment bazında farklılık gösteriyor. Giriş seviyesinde MediaTek işlemci ve 8 GB RAM eşleşmesi beklenirken; orta segmentte siber güvenlik odaklı yerli çip ve yerli yazılım entegrasyonu ile 12 GB RAM sunulacağı konuşuluyor. En üst modelde ise Snapdragon işlemci, Android tabanlı özel bir ASELSAN yazılımı ve 12 GB ya da 16 GB RAM seçeneklerinin yer alacağı belirtiliyor.
200 Megapiksellik Devasa Kamera ve Zoom Yeteneği
Fotoğraf ve video performansında da iddialı adımlar atılıyor. Giriş seviyesi model için 50 MP çözünürlüğünde çift kamera ve 10x dijital zoom öngörülürken; orta ve üst segment cihazlarda 200 MP çözünürlüğe sahip güçlü üçlü kamera kurulumlarının yer alacağı ve bu kameraların 100x ile 120x arasında değişen hibrit zoom yetenekleriyle donatılacağı ifade ediliyor.
Yapay Zekâ Entegrasyonu ve Beklenen Çıkış Tarihi
ASELSAN'ın yeni akıllı telefon serisinde gelişmiş yapay zekâ deneyimi için Gemini desteğinin sunulacağı iddia edilen detaylar arasında. Teknolojik bağımsızlık ve veri güvenliği açısından büyük önem taşıyan bu yerli telefon projesinin resmi çıkış tarihinin ve lansmanının, yaklaşan seçim döneminde Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.