ASELSAN akıllı telefon pazarına giriyor: İşte konuşulan tüm özellikler

Rekabetçi Fiyat Tahminleri ve Vergi Avantajı

Piyasaya sürülecek serinin fiyat beklentileri segmentlerine göre şu şekilde sıralanıyor: Giriş seviyesi için 15.000 – 20.000 TL, orta segment için 30.000 – 35.000 TL ve amiral gemisi olarak nitelendirilen üst segment için ise 45.000 – 50.000 TL aralığı öngörülüyor. Yerli üretim teşvikleri ve vergi avantajları sayesinde bu fiyatların, yurt dışından ithal edilen benzer teknik özelliklerdeki modellere kıyasla kullanıcılara çok daha cazip bir alternatif sunacağı belirtiliyor.