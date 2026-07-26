Artvin'in Hopa ilçesinde kamyonetle tırın çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Edilinen bilgiye göre, Ceyhun Akyürek yönetimindeki kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa geçişi Bucak Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyir halindeki Emzar Nakashidze'nin idaresindeki plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, Akyürek'in olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.
Akyürek'in cenazesi, Hopa Devlet Hastanesi'ne getirildi.