Premier Lig'in 19. haftasında lider Arsenal üçüncü sırada zirve takibini sürdüren Aston Villa'yı konuk etti.
İlk yarısı kıran kırana geçen yılın son maçında Arsenal ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptı.
Londra ekibi Gabriel ve Zubimendi'nin üst üste bulduğu gollerle henüz 10 dakika dolmadan karşılaşmada 2-0 öne geçti.
Trossard 69'da farkı 3'e çıkaran golü atarken 78'de sahneye çıkan Gabriel Jesus ise skoru 4-0'a getirerek maçın adeta fişini çekti. Aston Villa'nın tek golü uzatma dakikalarında Ollie Watkins'ten geldi.
Arteta'nın öğrencileri, 4-1'lik Aston Villa galibiyetiyle puanını 45'e yükselterek 2025 yılını lider tamamladı. Zirve hayalleri kuran Unai Emery'nin ekibi ise liderin 6 puan gerisinde kaldı.
Premier Lig'de bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Chelsea-Bournemouth: 2-2
Nottingham Forest-Everton: 0-2
Burnley-Newcastle United: 1-3
West Ham United-Brighton Hove Albion: 2-2
Manchester United-Wolverhampton: 1-1