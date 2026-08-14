Yeniçağ Gazetesi
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Arnavutköy’de hobi bahçeleri alev alev yandı

İstanbul Arnavutköy’de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hobi bahçelerine sıçradı. Meyve ağaçlarının alev alev yandı.

Kaynak: DHA
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Arnavutköy’de hobi bahçeleri alev alev yandı - Resim: 1

Arnavutköy’de otluk alanda başlayan yangın 2 hobi bahçesine sıçradı. Bazı meyve ağaçları zarar görürken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Arnavutköy’de hobi bahçeleri alev alev yandı - Resim: 2

Yangın, Hacımaşlı Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Arnavutköy’de hobi bahçeleri alev alev yandı - Resim: 3

Rüzgarın da etkisi ile yangın hızla yayılarak 2 hobi bahçesine sıçradı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bahçede bulunan bazı meyve ağaçlarını tamamen alevler sardı.

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Arnavutköy’de hobi bahçeleri alev alev yandı - Resim: 4

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alıp söndürdü. Yangında bazı meyve ağaçları yanarken şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

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Arnavutköy’de hobi bahçeleri alev alev yandı - Resim: 5
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