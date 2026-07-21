"Arka Sokaklar", "Geniş Aile", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Selena", "Akasya Durağı", "Karadayı" ve "Kasaba Doktoru" gibi birçok yapımda izleyici karşısına çıkan usta oyuncu, bir süredir ekranlardan uzakta bir yaşam sürüyor.
Arka Sokaklar'ın usta ismi Murat Ormiyak'ın son hali sevenlerini üzdü: Gözyaşlarını tutamadı
Usta oyuncu Murat Ormiyak, yaptığı son açıklamalarla sevenlerini derinden etkiledi. Yıllar boyunca pek çok sevilen dizide rol alan deneyimli oyuncu, uzun bir süredir huzurevinde yaşıyor. Ziyaretine gelen bir ekiple sohbet eden Ormiyak, gözyaşlarına boğuldu.Kaynak: Haber Merkezi
Daha önce yaptığı açıklamalarda yeni projelerde yer alamadığını belirten usta oyuncu, Taksim'deki bir huzurevinde kaldığını söylemişti.
Oyunculuğa devam etmek istediğini dile getiren Ormiyak, "Bana uzun soluklu, yıllarca emek verebileceğim bir rol teklif edilse çok mutlu olurum. Mesleğimi yapmayı özledim" ifadelerini kullanmıştı.
Son olarak "Tatlı Röportajlar" ekibinin ziyaret ettiği Ormiyak, kendisini görmeye gelen misafirlere teşekkür ederek yaşadığı yalnızlığı anlattı.
"KENDİMİ ÇOK YALNIZ HİSSEDİYORUM"
Duygusal anlar yaşayan oyuncu, "İyi ki geldiniz. Uzun zamandır beni ziyarete gelen kimse olmuyor. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Beni çok mutlu ettiniz." sözleriyle hislerini paylaştı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Ormiyak'ın o anları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı usta oyuncuya destek ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.