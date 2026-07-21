Arka Sokaklar'ın usta ismi Murat Ormiyak'ın son hali sevenlerini üzdü: Gözyaşlarını tutamadı

"KENDİMİ ÇOK YALNIZ HİSSEDİYORUM"

Duygusal anlar yaşayan oyuncu, "İyi ki geldiniz. Uzun zamandır beni ziyarete gelen kimse olmuyor. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Beni çok mutlu ettiniz." sözleriyle hislerini paylaştı.