Arda Turan'ın verdiği yanıt çok konuşulacak: Kapıyı açık bıraktı

"Okan hocadan sonrasını düşünmem"

Bir gün Galatasaray'ın başına geçme ihtimaliyle ilgili konuşan genç teknik adam, "Okan abiden sonrasını düşünmeyi kendime yakıştıramıyorum. Nezaket olarak böyle bir şey söylemem doğru olmaz." dedi.