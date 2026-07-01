Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, KAFA Sports'ta Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.
Arda Turan'ın verdiği yanıt çok konuşulacak: Kapıyı açık bıraktı
Arda Turan, Galatasaray'la olası Şampiyonlar Ligi eşleşmesinden teknik direktörlük hedeflerine, Beşiktaş ihtimalinden Cristiano Ronaldo-Lionel Messi tartışmasına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Kaynak: Diğer
"Galatasaray'la eşleşmek isterim"
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşme ihtimali hakkında konuşan Arda Turan, "Tabii ki eşleşmek isterim, futbol hikayelerle güzel. Büyüdüğüm camia, keyifli maçlar olur ama Galatasaray'ın favori olacağı kesin olur." ifadelerini kullandı.
"Okan hocadan sonrasını düşünmem"
Bir gün Galatasaray'ın başına geçme ihtimaliyle ilgili konuşan genç teknik adam, "Okan abiden sonrasını düşünmeyi kendime yakıştıramıyorum. Nezaket olarak böyle bir şey söylemem doğru olmaz." dedi.
"Messi ile Ronaldo kıyaslanmaz"
Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi kıyaslamalarına da değinen Arda Turan, "Birisi çıkıp 'Ronaldo, Messi'den daha iyi' dediği zaman onunla futbol konuşmam.
Ama Ronaldo hayranı olanlara da yüzde 100 saygı duyarım." ifadelerini kullandı.
"Beşiktaş'a hayır demem"
Beşiktaş'tan teklif alması halinde nasıl bir karar vereceği sorusunu da yanıtlayan Arda Turan, "Beşiktaş gibi bir camiaya hayır demek söz konusu değil.
Sadece şu anki hayallerimiz ve hedeflerimiz Avrupa'da." diye konuştu.