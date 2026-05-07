Arda Turan’ın sınavı: Crystal Palace-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanşında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Crystal Palace'a konuk olacak. İlk maçı 3-1 kaybeden Ukrayna ekibi, Londra'da tur için sahaya çıkacak. Muhtemel 11'ler ve maç detayları belli oldu.
MAÇ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Londra’daki Selhurst Park Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.
Eşleşmenin ilk maçında Crystal Palace, sahasında Shakhtar Donetsk’i 3-1 mağlup etmişti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Sarr, Kamada ve Larsen kaydederken, Shakhtar’ın tek golü Ocheretko’dan gelmişti.
Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Rojo üstlenecek.
VAR’da C. Cerro, AVAR’da ise G. Cuadra görev yapacak.
Arda Turan'ın zorlu sınavı öncesi iki takımın da ilk 11'leri netleşmeye başladı.
MUHTEMEL 11'LER
Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Richards, Mitchell, Kamada, Wharton, Munoz, Pino, Sarr, Mateta
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Ocheretko, Santana, Pedrinho, Gomes, Newerton, Kaua Elias