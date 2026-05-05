Arda Güler'e Türk takım arkadaşı: Real Madrid transferde istekli

Dünya devi Real Madrid, kadrosuna Arda Güler'in ardından bir Türk yıldızı daha transfer etmek istiyor. Perez ise son derece istekli. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Real Madrid, sezona Xabi Alonso yönetiminde başlamasına rağmen hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin altında kaldı.

Alınan sonuçların ardından teknik direktör Xabi Alonso ile yollar ayrılırken, takımın başına Alvaro Arbeloa getirildi.

La Liga’da Barcelona’nın gerisinde kalan İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi’nde ise Bayern Münih'e elenerek turnuvaya veda etti.

Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Real Madrid’de transfer çalışmaları da hız kazandı.

Kadrosunda Arda Güler’i bulunduran kulüp, bir Türk oyuncuyu daha gündemine aldı.

PEREZ'İN HAYALİ!

İtalya basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, kulüp başkanı Florentino Perez’in hayalini kurduğu isim Kenan Yıldız.

Haberde, Juventus’un bu sezon Serie A’da ilk dört dışında kalması ve Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda, bu transferin daha güçlü bir şekilde gündeme gelebileceği ifade edildi.

KENAN YILDIZ SEZON KARNESİ

Bu sezon Juventus formasıyla 45 maça çıkan Kenan Yıldız, takımına 11 gol, 9 asistlik skor katkısında bulundu.

21 yaşındaki milli futbolcu, gösterdiği performansla dev takımların ilgisini çekmeyi başardı.

