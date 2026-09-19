Real Madrid'de Jose Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından Arda Güler'in takımdaki rolü merak konusu olurken İspanyol basınından milli futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
Arda Güler için olay iddia: 'Mourinho bu karardan dönemez'
Real Madrid'de Jose Mourinho dönemine ilişkin Arda Güler için İspanyol basınından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Milli yıldızın performansına değinilen yazıdan Jose Mourinho'nun kadro tercihiyle ilgili son kararını verdiği iddia edildi.Furkan Çelik
El Debate'de yer alan yazıda, 21 yaşındaki futbolcunun sergilediği performansla Mourinho'nun güvenini tamamen kazandığı öne sürüldü.
Arda'nın artık Real Madrid'in tartışmasız ilk 11 oyuncularından biri olduğu ve Portekizli teknik adamın bu tercihinden geri dönmesinin beklenmediği ifade edildi.
'MADRID FUTBOLUNUN TARTIŞMASIZ YENİ PATRONU'
Arda Güler için kaleme alınan yazıda şu ifadeler kullanıldı:
"Geçen sezon yer yer sergilediği o parıltılı futbolu, son altmış günde sahaya tam anlamıyla nakşetti. Henüz 21 yaşında, Madrid futbolunun tartışmasız yeni patronu ilan edildi. Ortaya koyduğu oyun yoruma yer bırakmayacak kadar netti.
Mourinho, taşıdığı tüm ağırlıkla birlikte takımın oyun kurucu rolünü Arda'ya teslim etti. Genç adam çağının ötesinde; erken olgunlaşmış bir teknik deha ve omuzlarına yüklenen sorumluluktan asla kaçmıyor.
Zaten sahada olduğu her an ipleri eline alıyordu; ancak bazen ilk 11'de başlıyor, bazen de ikinci yarıda oyuna dahil oluyordu.
Artık o geminin asıl kaptanı. Enerjisini toplamak ve rotasyon yapmak amacıyla kenarda başlayacağı istisnai durumlar hariç, maçların çoğuna ilk 11'de çıkacak."
'TERCİHİNİ TÜRK YILDIZDAN YANA KULLANDI'
"Orkestra şefliği asasını eline alacak en doğru isim olduğunu ispatladı. Takımın başındaki isim farklı alternatifler denedikten sonra tercihini Türk yıldızdan yana kullandı; zira hücum kurgusunu ustaca yönetecek bir beyne ihtiyacı vardı.
Arda, hücumda top dağıtmak için biçilmiş kaftan: Bellingham ile köprü kurmak; Mbappé, Vinicius ve Jude'u öldürücü paslarla beslemek onun işi."
6 MAÇTA 4 GOLE KATKI
Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.