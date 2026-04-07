Devler Ligi’nde çeyrek final heyecanı kapıda. Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Alman panzeri Bayern Münih’i ağırlamaya hazırlanırken, futbol dünyasının gözü İspanyol ekibinin genç yeteneği Arda Güler’e çevrildi.
Arbeloa, Arda Güler kararını verdi: Real Madrid-Bayern Münih maçında büyük heyecan
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki dev Real Madrid - Bayern Münih randevusu öncesi Alvaro Arbeloa’nın planı belli oldu. Formasını kaptırmayan Arda Güler, kritik mücadeleye ilk 11’de başlayarak Avrupa arenasındaki yükselişini sürdürmeye hazırlanıyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın bu kritik randevu için belirlediği strateji ve Arda Güler kararı netlik kazandı.
BERNABEU'DA ERKEN FİNAL: REAL MADRİD- BAYERN MÜNİH
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında çeyrek final eşleşmeleri nefesleri kesiyor.
ESPN tarafından paylaşılan muhtemel kadrolara göre, Real Madrid cephesinde taşlar yerine oturdu.
Bu gece TSİ 22.00’de başlayacak olan dev kapışmada, Madrid ekibinin en büyük kozlarından biri yine milli yıldızımız olacak.
ARDA GÜLER DEĞİŞİLMEZ OLDU
Teknik patron Alvaro Arbeloa’nın sahadaki en güvendiği isimlerin başında gelen Arda Güler, Bayern Münih karşısında maça ilk 11’de başlayacak.
Takımın vazgeçilmez bir parçası haline gelen genç yıldızın, dev maçın başlangıç kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
Arbeloa’nın tereddüt etmeden tahtaya yazdığı Arda Güler liderliğindeki Real Madrid’in, sahaya şu muhtemel 11 ile çıkması öngörülüyor…
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouameni, Pitarch, Valverde, Güler; Mbappé ve Vinicius.
Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.