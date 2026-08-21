Arama-kurtarmada yerli hamle: Su altının yeni gözü göreve hazır

Bunların hepsine cevap verebilecek bir sistem. Sistemimizin testlerinibiz 60 metreye kadar yaptık. AFAD'ın istekleri doğrultusunda sistemin çalışırlığı 30 metreye kadar istendi ve tüm testlerimizi ona göre yaptık. Sistem hem deniz dibinden ne kadar yükseklikte olduğunu hem de suyun yüzeyinden ne kadar aşağıda olduğunu belirten bize özgü olarak geliştirdiğimiz bir sistem. Dolayısıyla dip derinliğini çok rahat olarak bulabiliyoruz. Son derece portatif bir sistem. Tekne içinde bulunan sistemimiz bir tane bilgisayar, ara yüz kutusu ve aküden oluşuyor. Denize verilen kısım ise kablolar ve sudaki ağırlığı 3,5 kilo olan, normal havadaki ağırlığı 7,3 kilogram olan bir ‘balık’ dediğimiz suya atılabilir sistem" diye konuştu.