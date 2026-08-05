Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Araç sürücülerini ilgilendiriyor: Otomatik şanzımanı sessizce bitiren 5 alışkanlık ortaya çıktı

Araç sürücülerini ilgilendiriyor: Otomatik şanzımanı sessizce bitiren 5 alışkanlık ortaya çıktı

Otomatik şanzımanlı araç kullanan milyonlarca sürücünün farkında olmadan yaptığı bazı alışkanlıkların ciddi mekanik arızalara neden olabildiği belirtildi. Uzmanların dikkat çektiği 5 kritik hata, şanzımanın ömrünü kısaltırken yüksek onarım maliyetlerini de beraberinde getiriyor.

Kaynak: Teknoloji Servisi
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Araç sürücülerini ilgilendiriyor: Otomatik şanzımanı sessizce bitiren 5 alışkanlık ortaya çıktı - Resim: 1

Otomatik şanzımanlı araçlarda sürüş sırasında yapılan bazı yanlış uygulamalar ile bakım ihmallerinin, mekanik sistemde kalıcı hasarlara yol açabildiği bildirildi. Sürücülerin doğru sandığı bu alışkanlıkların, zamanla şanzımanın performansını düşürdüğü ve arızalanma riskini artırdığı ifade edildi.

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Araç sürücülerini ilgilendiriyor: Otomatik şanzımanı sessizce bitiren 5 alışkanlık ortaya çıktı - Resim: 2

İKİ AYAK VE BOŞ VİTES ALIŞKANLIĞI BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Otomatik vitesli araçlarda iki ayağın aynı anda pedallarda tutulmasının, özellikle acil durumlarda gaz ve fren pedalının karıştırılmasına neden olabileceği belirtildi. Güvenlik sistemleri iki pedala aynı anda basıldığında freni önceliklendirse de bu alışkanlığın sürüş kontrolünü zorlaştırdığı ve kaza riskini artırdığı aktarıldı.

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Araç sürücülerini ilgilendiriyor: Otomatik şanzımanı sessizce bitiren 5 alışkanlık ortaya çıktı - Resim: 3

Manuel araçlardaki yakıt tasarrufu alışkanlığıyla hareket halindeyken vitesi Boş (N) konumuna almanın da önemli riskler taşıdığı vurgulandı. Motor ile şanzıman arasındaki bağlantının kesilmesi nedeniyle aracın beklenmedik durumlara karşı tepki verme ve durma süresinin uzayabileceği ifade edildi.

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Araç sürücülerini ilgilendiriyor: Otomatik şanzımanı sessizce bitiren 5 alışkanlık ortaya çıktı - Resim: 4

Uzun süre yoğun yağmura maruz kalan veya sel sularından geçen araçlarda şanzıman kutusuna su sızmasının ciddi mekanik sorunlara yol açabileceği kaydedildi. Şanzıman sıvısına karışan suyun, iç mekanizmadaki metal parçaların hızla aşınmasına ve sistemin tamamen kilitlenmesine neden olabileceği belirtildi.

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Araç sürücülerini ilgilendiriyor: Otomatik şanzımanı sessizce bitiren 5 alışkanlık ortaya çıktı - Resim: 5

HATALARDAN BİRİ DE BAKIM İHMALİ

Gaz pedalına ani ve sert şekilde basılmasının, yüzlerce metal parçanın yüksek tork altında doğrudan temas etmesine yol açtığı bildirildi. Bu durumun motora, lastiklere ve şanzıman dişlilerine aşırı yük bindirerek mekanik parçaların yıpranma sürecini hızlandırdığı ifade edildi.

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Araç sürücülerini ilgilendiriyor: Otomatik şanzımanı sessizce bitiren 5 alışkanlık ortaya çıktı - Resim: 6

Şanzıman sıvısının, hareketli parçalar arasındaki sürtünmeyi azaltarak sistemin aşırı ısınmasını önleyen en önemli unsurlardan biri olduğu hatırlatıldı. Belirlenen bakım periyotlarında değiştirilmeyen şanzıman yağının koruyucu özelliğini kaybettiği ve bunun da vites geçişlerinde sorunlara neden olabileceği aktarıldı.

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Araç sürücülerini ilgilendiriyor: Otomatik şanzımanı sessizce bitiren 5 alışkanlık ortaya çıktı - Resim: 7

Uzmanlar, otomatik şanzımanlı araçlarda hem doğru sürüş alışkanlıklarının benimsenmesi hem de düzenli bakımın aksatılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Aksi halde küçük gibi görünen hataların zaman içinde yüksek maliyetli şanzıman arızalarına ve sistemin kullanılamaz hale gelmesine neden olabileceği belirtiliyor.

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