Araç sürücülerini ilgilendiriyor: Otomatik şanzımanı sessizce bitiren 5 alışkanlık ortaya çıktı

İKİ AYAK VE BOŞ VİTES ALIŞKANLIĞI BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Otomatik vitesli araçlarda iki ayağın aynı anda pedallarda tutulmasının, özellikle acil durumlarda gaz ve fren pedalının karıştırılmasına neden olabileceği belirtildi. Güvenlik sistemleri iki pedala aynı anda basıldığında freni önceliklendirse de bu alışkanlığın sürüş kontrolünü zorlaştırdığı ve kaza riskini artırdığı aktarıldı.