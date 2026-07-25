Araç sahipleri için geri sayım başladı... MTV ödeme süresi bitiyor, gecikme faizi başlıyor

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişiyor. Araçların tescil tarihi, motor hacmi ve matrah değerine (araç değerine) göre belirlenen yıllık MTV'nin Temmuz ayında sadece ikinci taksiti şu şekilde olacak: