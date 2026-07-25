2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri için tanınan sürenin dolmasına sayılı günler kaldı.
Araç sahipleri için geri sayım başladı... MTV ödeme süresi bitiyor, gecikme faizi başlıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde son viraja girildi. Ödeme tarihi kaçıran araç sahiplerini gecikme faizi bekliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Araç sahiplerinin ödemelerini 31 Temmuz Cuma gününe kadar tamamlaması gerekiyor.
Süreyi kaçıranlar ise gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak.
ÖDEME SÜRESİ 31 TEMMUZ'DA SONA ERİYOR
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz'da başlamıştı. Yılda iki eşit taksit halinde tahsil edilen verginin ikinci ödemesi için son tarih 31 Temmuz olarak belirlendi.
Belirlenen tarihe kadar ödeme yapılmaması halinde, ödenmeyen tutara gecikme faizi uygulanacak.
MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?
Araç sahipleri MTV ödemelerini vergi daireleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi ile bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden de ödeme yapılabiliyor.
Yetkililer, son gün yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle işlemlerin son ana bırakılmaması konusunda araç sahiplerini uyarıyor.
HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?
MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişiyor. Araçların tescil tarihi, motor hacmi ve matrah değerine (araç değerine) göre belirlenen yıllık MTV'nin Temmuz ayında sadece ikinci taksiti şu şekilde olacak:
01 Ocak 2018 Sonrası Tescil Edilen Otomobiller (Yıllık Toplam MTV):
1 - 3 Yaş, 1300 cc ve altı motor hacmi:
Araç Değeri 309.100 TL'ye kadar olanlar: 5.750 TL (Temmuz taksiti: 2.875 TL)
Araç Değeri 541.500 TL'yi aşanlar: 6.902 TL (Temmuz taksiti: 3.451 TL)
1 - 3 Yaş, 1301 - 1600 cc arası (En yaygın binek araç grubu):
Araç Değeri 309.100 TL'ye kadar olanlar: 10.016 TL (Temmuz taksiti: 5.008 TL)
Araç Değeri 541.500 TL'yi aşanlar: 12.028 TL (Temmuz taksiti: 6.014 TL)
1 - 3 Yaş, 1601 - 1800 cc arası: 19.472 TL ile 21.251 TL arası.
1 - 3 Yaş, 1801 - 2000 cc arası: 30.679 TL ile 33.474 TL arası.
Motosiklet Grubu (Yıllık Toplam MTV):
1 - 3 Yaş, 100 - 250 cc arası silindir hacmi: 1.069 TL (Temmuz taksiti: 534,5 TL)
1 - 3 Yaş, 251 - 650 cc arası silindir hacmi: 2.214 TL (Temmuz taksiti: 1.107 TL)
Aracınızın tam yaş ve model yılına göre Temmuz ayında net kaç TL ödeyeceğinizi e-Devlet veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden doğrudan sorgulayabilirsiniz.