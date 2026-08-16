Orta Doğu bölgesinde tırmanan askeri gerilimin küresel lojistik ağlarındaki olumsuz yansımaları, otomotiv pazarında ciddi bir hammadde darboğazı yarattı.
Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın
Orta Doğu'daki gerilim otomotiv sektörünü vurdu. Baz yağ fiyatları üç katına çıkarken devler alternatif motor yağı arayışına girdi. Sürücüleri araç bakımlarında yüksek maliyet ve gecikmeler bekliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Sürecin ilk aşamasını mevcut stoklarıyla atlatan otomobil üreticileri; ABD ve Avrupa merkezli yüksek kaliteli baz yağ rezervlerinin erimesiyle birlikte motor yağı temininde güçlük yaşamaya başladı.
Financial Times kaynaklı habere göre; sektörün önde gelen markaları, hem fabrika üretimlerinin hem de servis hizmetlerinin durmaması adına alternatif yağlayıcı formüllerini ve farklı tedarik kanallarını incelemeye aldı.
Buna karşın sektör temsilcileri, ikame imkanlarının oldukça sınırlı olduğuna ve olası yeni bir tedarik aksamasında sistemin tamamen kilitlenebileceğine dikkat çekiyor.
Aracın motor mekanizmasını korumak adına hayati önem taşıyan periyodik yağ değişimlerinin, yakın gelecekte araç sahiplerine çok daha yüksek maliyet çıkaracağı ve servis süreçlerini uzatacağı öngörülüyor.
Sektörel veriler de tablonun ciddiyetini doğruluyor: Motor yağının ana hammaddesi olan yüksek nitelikli "Group III" baz yağlarının ton fiyatı; Batı pazarlarında kriz öncesi döneme kıyasla yaklaşık üç kat artarak 4 bin dolar bandına ulaştı.
Süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Bağımsız Yağ Üreticileri Derneği (ILMA) İcra Kurulu Başkanı Holly Alfano, ikame üreticilerin mevcut kapasitelerinin yetersiz kaldığını vurguladı.
Alfano, "Deniz taşımacılığındaki olası yeni tıkanıklıklar, rafineri arızaları ya da şok gelişmeler mevcut tabloyu daha da ağırlaştırabilir. Endüstri şu anda tam anlamıyla bıçak sırtında duruyor," şeklinde konuştu.
Tedarik zincirindeki kırılmanın en temel gerekçesi olarak, Mart ayında Katar'daki Shell’e ait devasa gazdan sıvıya dönüştürme (GTL) tesisinin İran füzeleriyle vurulması gösteriliyor.
Tesisteki ağır hasar ve başlayan onarım çalışmaları nedeniyle Group III baz yağ sevkiyatı neredeyse tamamen durdu.
Emtia analiz firması Argus Media’nın baz yağ fiyatlandırma birim yöneticisi Gabriella Twining, Batı pazarındaki bazı Orta Doğulu tedarikçilerin stoklarının tükendiğini ve bu nedenle mücbir sebep kararı aldıklarını aktardı.
Twining, "Seçeneklerimiz günden güne daralıyor. Hürmüz Boğazı yarın ulaşıma açılsa dahi yeni ürünlerin Avrupa ve ABD'ye ulaşması en erken Ekim ayını bulacaktır," ifadesini kullandı.
Otomobil üreticileri, periyodik bakımların kesintiye uğramaması adına teknik onay mekanizmalarını hızlandırarak farklı karışımları devreye sokuyor.
Yeniden formüle edilen yağlayıcı ürünlerin test edildiği ve endüstriyel kriterleri karşılayan alternatiflerin güvenceye alındığı belirtiliyor.
Bir grup yaşanan hammadde kıtlığının küresel boyutta olduğu kaydederek, kendi teknik şartnamelerine uyum sağlayan yeni kaynakların incelendiğini açıkladı.
Özellikle Japon markaları gerekli yedek tedarik hatlarını oluşturduğunu bildirirken, Japonya'daki bayilerinde Haziran ayından bu yana süregelen bakım gecikmeleri sebebiyle tedarik zincirini incelemeye aldığını duyurdu.
Japonya'nın Osaka şehrinde faaliyet gösteren bir taksi işletmesi ise tedariğin kısmen düzene girdiğini ancak baz yağ maliyetlerinin iki katına çıkması sebebiyle yolcu tarifelerine zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.
Sektör analistleri; geçmişteki şirket birleşmeleri sebebiyle tedarikçi sayısının zaten azaldığına, Güney Kore gibi alternatif üreticilerin ise ham petrol temininde kısıtlar yaşadığına işaret ederek motor yağı krizinin önümüzdeki süreçte derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.