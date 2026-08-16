Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın

Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın

Orta Doğu'daki gerilim otomotiv sektörünü vurdu. Baz yağ fiyatları üç katına çıkarken devler alternatif motor yağı arayışına girdi. Sürücüleri araç bakımlarında yüksek maliyet ve gecikmeler bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 1

Orta Doğu bölgesinde tırmanan askeri gerilimin küresel lojistik ağlarındaki olumsuz yansımaları, otomotiv pazarında ciddi bir hammadde darboğazı yarattı.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 2

Sürecin ilk aşamasını mevcut stoklarıyla atlatan otomobil üreticileri; ABD ve Avrupa merkezli yüksek kaliteli baz yağ rezervlerinin erimesiyle birlikte motor yağı temininde güçlük yaşamaya başladı.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 3

Financial Times kaynaklı habere göre; sektörün önde gelen markaları, hem fabrika üretimlerinin hem de servis hizmetlerinin durmaması adına alternatif yağlayıcı formüllerini ve farklı tedarik kanallarını incelemeye aldı.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 4

Buna karşın sektör temsilcileri, ikame imkanlarının oldukça sınırlı olduğuna ve olası yeni bir tedarik aksamasında sistemin tamamen kilitlenebileceğine dikkat çekiyor.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 5

Aracın motor mekanizmasını korumak adına hayati önem taşıyan periyodik yağ değişimlerinin, yakın gelecekte araç sahiplerine çok daha yüksek maliyet çıkaracağı ve servis süreçlerini uzatacağı öngörülüyor.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 6

Sektörel veriler de tablonun ciddiyetini doğruluyor: Motor yağının ana hammaddesi olan yüksek nitelikli "Group III" baz yağlarının ton fiyatı; Batı pazarlarında kriz öncesi döneme kıyasla yaklaşık üç kat artarak 4 bin dolar bandına ulaştı.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 7

Süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Bağımsız Yağ Üreticileri Derneği (ILMA) İcra Kurulu Başkanı Holly Alfano, ikame üreticilerin mevcut kapasitelerinin yetersiz kaldığını vurguladı.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 8

Alfano, "Deniz taşımacılığındaki olası yeni tıkanıklıklar, rafineri arızaları ya da şok gelişmeler mevcut tabloyu daha da ağırlaştırabilir. Endüstri şu anda tam anlamıyla bıçak sırtında duruyor," şeklinde konuştu.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 9

Tedarik zincirindeki kırılmanın en temel gerekçesi olarak, Mart ayında Katar'daki Shell’e ait devasa gazdan sıvıya dönüştürme (GTL) tesisinin İran füzeleriyle vurulması gösteriliyor.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 10

Tesisteki ağır hasar ve başlayan onarım çalışmaları nedeniyle Group III baz yağ sevkiyatı neredeyse tamamen durdu.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 11

Emtia analiz firması Argus Media’nın baz yağ fiyatlandırma birim yöneticisi Gabriella Twining, Batı pazarındaki bazı Orta Doğulu tedarikçilerin stoklarının tükendiğini ve bu nedenle mücbir sebep kararı aldıklarını aktardı.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 12

Twining, "Seçeneklerimiz günden güne daralıyor. Hürmüz Boğazı yarın ulaşıma açılsa dahi yeni ürünlerin Avrupa ve ABD'ye ulaşması en erken Ekim ayını bulacaktır," ifadesini kullandı.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 13

Otomobil üreticileri, periyodik bakımların kesintiye uğramaması adına teknik onay mekanizmalarını hızlandırarak farklı karışımları devreye sokuyor.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 14

Yeniden formüle edilen yağlayıcı ürünlerin test edildiği ve endüstriyel kriterleri karşılayan alternatiflerin güvenceye alındığı belirtiliyor.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 15

Bir grup yaşanan hammadde kıtlığının küresel boyutta olduğu kaydederek, kendi teknik şartnamelerine uyum sağlayan yeni kaynakların incelendiğini açıkladı.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 16

Özellikle Japon markaları gerekli yedek tedarik hatlarını oluşturduğunu bildirirken, Japonya'daki bayilerinde Haziran ayından bu yana süregelen bakım gecikmeleri sebebiyle tedarik zincirini incelemeye aldığını duyurdu.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 17

Japonya'nın Osaka şehrinde faaliyet gösteren bir taksi işletmesi ise tedariğin kısmen düzene girdiğini ancak baz yağ maliyetlerinin iki katına çıkması sebebiyle yolcu tarifelerine zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

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Araç sahipleri dikkat: Sanayiye gitmeden önce motor yağı fiyatlarına bakın - Resim: 18

Sektör analistleri; geçmişteki şirket birleşmeleri sebebiyle tedarikçi sayısının zaten azaldığına, Güney Kore gibi alternatif üreticilerin ise ham petrol temininde kısıtlar yaşadığına işaret ederek motor yağı krizinin önümüzdeki süreçte derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.

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